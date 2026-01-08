在今年的CES 2026展會上，HP宣布了一項重大的品牌策略調整。為了提供玩家更一致且完整的遊戲體驗，HP表示將旗下的電競PC品牌OMEN與周邊品牌HyperX進行整併，未來將統一歸在HyperX這個主品牌之下。

HP電競雙品牌合一！OMEN正式併入HyperX宇宙，狂暴規格RTX 5090筆電與「讀腦」耳機同步登場

隨著品牌整合，HP也一口氣端出了多款掛上HyperX名號的新品，包含號稱全球最強大且採用全內置散熱的電競筆電、採用新一代面板技術的QD-OLED螢幕，甚至還有能讀取腦波的黑科技耳機。

HyperX OMEN MAX 16：解鎖RTX 5090的效能猛獸

作為品牌整合後的首發旗艦機種，HyperX OMEN MAX 16顯然是有備而來。

這款筆電主打「不妥協的效能」，最高規格搭載NVIDIA GeForce RTX 5090顯示卡，以及Intel Core Ultra 200HX系列 (或AMD新款Ryzen AI)處理器。為了壓制這些頂級硬體，HP重新設計了OMEN Tempest Cooling Pro散熱系統，透過新增的第三個風扇與自動清潔技術，讓整機功耗釋放達到驚人的300W，比前代提升50W。

除了核心效能，鍵盤反應速度也提升了4倍，並且保留全尺寸方向鍵。螢幕方面則配置16吋OLED 240Hz顯示面板，軟體端則導入OMEN AI，強調能針對不同遊戲自動優化OS與硬體設定，玩家不用再手動調整半天。

視覺與操作的升級：QD-OLED螢幕與街機控制器

在顯示設備部分，全新HyperX OMEN OLED 34鎖定高階玩家與創作者，採用次世代V-stripe QD-OLED顯示面板技術，能有效改善過去OLED文字邊緣模糊的問題。規格上支援21:9 WQHD解析度、360Hz更新率與極速的0.03ms反應時間，機身還貼心設計可3D列印客製化的耳機掛架，並且提供3年防烙印保固。

針對格鬥遊戲玩家，HP推出了首款獲得Xbox授權的街機控制器HyperX Clutch Tachi，採用目前格鬥圈流行的無搖桿 (Leverless) 設計，按鍵搭載磁力軸 (Magnetic Switches) 與TMR感測器，確保輸入的精準與速度，同樣支援透過軟體自定義觸發行程。

未來科技：用AI讀懂你的「專注力」

現場最令人好奇的「黑科技」，莫過於HyperX與神經科技公司Neurable合作開發的腦波耳機。

這款目前仍在開發階段的產品，內建了神經感測技術。透過AI分析使用者的腦波活動 (Brain activity)，耳機可以判讀玩家目前的精神狀態，並且試圖協助玩家提升專注力與操作精準度。

雖然聽起來很科幻，但這或許是未來電競訓練的重要一環。

上市資訊

全新HyperX OMEN MAX 16筆電、OMEN OLED 34螢幕，以及Clutch Tachi控制器，預計將於2026年春季透過HP官網陸續上市，具體售價將於發售前公布。

分析觀點：品牌統一，戰力加倍？

HP將OMEN併入HyperX是一個相當聰明且必要的策略。過去OMEN在電競PC市場雖然有一席之地，但在周邊領域的信仰值遠不如HyperX；反之，HyperX雖然在耳機、鍵盤領域極為強勢，卻缺乏核心PC產品。

透過這次整合，HP終於能像華碩ROG或Razer一樣，提供從主機、螢幕到周邊「一條龍」的完整生態系體驗。而RTX 5090筆電的規格宣示意義濃厚，證明HyperX不只是做周邊，更有能力駕馭頂級硬體。

至於那款「讀腦」耳機，雖然短期內可能偏向實驗性質，但也顯示出廠商在硬體規格堆疊到極限後，開始轉向「人體潛能」挖掘的新嘗試。

