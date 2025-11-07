HPV男性別輕忽 打疫苗防6癌1病

我國今年擴大國中男生也可公費接種HPV疫苗，醫師指出，人類乳突病毒（HPV）與菜花及子宮頸癌、陰莖癌、肛門癌等至少6種癌症有關，約8成性活躍者曾感染HPV，且男性感染後不易有抗體清除，更容易傳播、風險更高，呼籲盡早接種疫苗，保護自己與伴侶。

忠孝喜月泌尿診所院長廖奕安說明，感染HPV是造成惡性腫瘤的重要因素，可能導致女性子宮頸癌、陰道癌、外陰癌、男性陰莖癌，及肛門癌、口咽癌等癌症，也可能引發俗稱「菜花」的生殖器疣。

國健署統計，約有8成性活躍者一生中曾感染過HPV，且多數人並無症狀，容易在無意間傳染給伴侶。廖奕安指出，許多人以為HPV只是女性問題，「其實男性風險更高」，尤其現在性行為模式多元，男性感染後不容易有抗體清除，更容易傳播。

廖奕安強調，「預防比治療更重要」，我國2022年起提供國中女生公費接種HPV疫苗，今年更擴大至國中男生也可接種，是防癌平權的重要里程碑。研究顯示，男女雙方接種率都能達80％以上，群體免疫效應最佳，可大幅降低整體HPV感染率與相關癌症發生率。

台灣每年仍有超過千名女性罹患子宮頸癌，另有數百名男性罹患HPV相關癌症。廖奕安表示，即便是單一性伴侶，也有一定程度感染風險，未被公費涵蓋的民眾，應盡早考慮自費接種，疾病風險不會因性別、性傾向、年齡而有所不同，愈早採取行動愈好，保護自己也保護伴侶。