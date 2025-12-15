HPV疫苗施打率「六都僅北市達８成」 且男略低於女

國健署統計顯示，國中男生納入HPV疫苗公費接種後，非六都地區施打率表現優於六都。立法委員楊瓊瓔指出，嘉義市、雲林縣、彰化縣等非六都地區男生施打率已超過8成，反觀六都除台北市外，多數男生接種率僅7成多，呼籲各縣市應積極提升施打率，達成國健署設定的8成目標。

台灣自2022年起提供國中女生公費接種HPV疫苗，2025年起更擴大至國中男生也享有同樣權益。（圖／新北市衛生局）

台灣自2018年起提供國中女生公費HPV疫苗接種，經多位民代及醫界推動，今年9月正式將國中男生納入公費接種範圍，朝向性別平權邁進。國健署長沈靜芬指出，國健署訂定HPV疫苗接種率目標，預期男生達8成、女生達9成。截至11月底，男學生第一劑接種率已達79%，女生則為91%。

楊瓊瓔表示，一些提前讓男生接種的縣市如嘉義市、雲林縣，接種率都超過8成，彰化縣表現也相當亮眼。她認為中央既已提出政策保護下一代健康，各縣市就應該想辦法提高施打率，讓政策發揮最大效益。

HPV感染是導致多種癌症的原因之一，包括子宮頸癌、陰莖癌、肛門癌及口咽癌等。楊瓊瓔強調，能預防癌症的手段有限，通常都是發生後才尋求治療，而癌症醫療費用又高，透過疫苗降低孩子未來相關癌症發生風險，在少子化與高齡時代更顯重要。

HPV感染是導致多種癌症的原因之一，包括子宮頸癌、陰莖癌、肛門癌及口咽癌等。（示意圖／Pexels）

她指出，每個孩子都是國家重要資產，若能夠透過疫苗預防癌症、減少罹癌風險，也能減輕未來健保的龐大支出，是長遠而務實的健康投資。楊瓊瓔認為，像HPV防治這類可以預防癌症的政策，是最具成本效益的公共衛生政策，應該全力推動、持續監督縣市落實，也讓年輕世代開始建立防癌觀念。

