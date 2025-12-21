HRDD倒數1年 考驗企業人權治理

政府定調，年營收達500億元以上的上市櫃製造業，須先實施人權盡職調查，並於2027年的永續報告書中揭露。圖為勞團五一勞動節上街遊行。（本報資料照片）

隨著歐盟《企業永續盡職調查指令》（CSDDD）通過及德國《供應鏈盡職調查法》上路，全球供應鏈將面臨強制性的人權治理考試，政府已定調，從明年起，年營收達500億元以上的上市櫃製造業，須先實施人權盡職調查（HRDD），並於2027年的永續報告書中揭露，距離正式上路僅剩1年，專家認為，這不只是法遵門檻，更是台廠能否續留國際高端供應鏈的生存關鍵。

日月光投控行政長汪渡村與律師汪子博指出，HRDD的實施象徵企業人權責任已由過去的道德倡議轉向具強制力的「法制化」，未來的企業治理需將風險責任內嵌於結構中，若未能建置完整的盡職調查流程，台廠恐面臨國際市場的信任赤字，甚至可能無法通過歐美客戶的供應鏈審查而痛失訂單。

目前HRDD的法理基礎主要依據聯合國《工商企業與人權指導原則》（UNGPs）、OECD多國籍企業指南及國際勞工組織核心公約，意味企業的尊重人權不能只是口號，而是必須具備風險辨識、預防、緩解、揭露及補救機制的具體治理義務。

對於台灣最關鍵的科技電子產業而言，在面對蘋果、輝達、微軟等歐美終端買主的壓力，供應鏈須同步揭露HRDD成效，而電子代工大廠需從3方面著手，首先是「內部治理」，董事會須將人權議題納入風險管理與內控制度；其次是供應鏈管理，需建立次級供應商的可追溯機制，以協作取代切割；最後是外部溝通，與NGO及勞工組織建立對話。

至於外界擔憂HRDD將墊高營運成本，汪渡村認為，這應被視為持續性的策略性投資；核心價值體現在4個面向，首先是取得歐美訂單的市場入場券、鞏固客戶信任的定心丸、預防斷鏈的供應鏈韌性儀表板，以及吸引ESG長期資金的磁吸石。

展望未來，2026年將是台灣企業邁入HRDD元年的分水嶺，儘管目前國家人權委員會（NHRC）已針對遠洋漁業等高風險產業進行調查，但整體法制仍面臨整合不足、中小企業稽核能量有限及責任界定模糊等3大挑戰，政府應參考歐盟從宣示到程序治理，才是下階段全球競爭決勝點。