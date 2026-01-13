HTC攜手資策會啟動VIVE Eagle AI Glasses開發者徵件計畫 釋放AI智慧眼鏡更多潛能

HTC於資策會宣布共同啟動VIVE Eagle AI Glasses開發者徵件計畫，旨在藉由開發者、創作者、企業與研究團隊共同腦力激盪，提出以VIVE Eagle智慧眼鏡的原創應用構想，探索AI智慧眼鏡在多元場域的潛能，並將創新應用字概念走向實作及商轉，同時入選團隊除有機會獲得VIVE Eagle智慧眼鏡外，還有10萬元的獎金。

HTC甫攜手資策會共同舉辦2025 AI Glasses Dev Day技術開發與產業應用大會，除在會中分享VIVE Eagle SDK設計重點，協助開發者透過直觀API使用快速連接眼鏡、語音雙向轉換、即時影像串流、音訊捕捉與事件回饋功能，並可將手機應用快速轉換到VIVE Eagle，並在活動宣布VIVE Eagle AI Glasses開發者徵件計畫計畫。

HTC在活動以平台及開發者生態角度分享AI智慧眼鏡於互動設計與系統架構的發展方向，指出AI智慧眼鏡的價值不僅只是硬體規格，而是透過開放式架構整合語音、影像與第一人稱視角資訊，以符合資安的前提支援多元AI模型應用彈性。

VIVE Eagle AI Glasses開發者徵件計畫將透過實作可行性與應用情境做為評選標準，並鼓勵開發者結合AI、語音互動、影像或空間辨識技術，入選團隊除可獲得開發設備與實作資源，亦有機會參加後續推廣與合作，進一步驗證商業模式與市場潛能。

VIVE Eagle AI Glasses開發者徵件計畫將透過初選、複選與決賽三階段，參賽作品先自書面提案出發，並逐步透過VIVE Eagle SDK進行POC實作階段，驗證核心功能互動體驗，入選初選團隊即可獲得HTC VIVE Eagle作為開發倍，複選團隊則有機會獲得媒體曝光與推廣機會，完成上架的優秀作品開發者則可獲得10萬元獎金。

