HTC沉浸式科技推動文化原創內容再生 XR走動式展演引領霹靂IP進入娛樂新體驗

▲歡迎來到霹靂宇宙大戲院_主視覺。

【記者 王雯玲／高雄 報導】－全球智慧型手機與虛擬實境平台與生態系統創新設計領導者 HTC持續引領沉浸式科技創新，今（3）日宣布攜手霹靂國際多媒體與哇哇科技，共同推出大型沉浸式多人走動 VR 體驗《歡迎來到霹靂宇宙大戲院》，於全台最大5G VR走動式樂園「VIVELAND VR 虛擬實境樂園 棧柒庫」正式亮相。此展演不僅展現 HTC 在沉浸式 XR 技術、大型場域建置與多人同步體驗上的成熟能力，更象徵台灣文化內容產業正邁向「沉浸式娛樂科技」、「文化 IP 數位化」與「娛樂體驗經濟」的新階段。面對全球 XR 與 LBE（Location-Based Entertainment）市場的高速成長，HTC 持續以技術為核心，推動文化內容的沉浸化、互動化與跨領域應用。

廣告 廣告

▲高市經發局副局長陳怡良右二、文策院副院長張文櫻左四、高雄港區土地開發董事長施勝耀左一、霹靂國際多媒體副董事長黃亮勛左三、哇哇科技執行長戴丞峰右三、VIVERSE宏願總經理林俊吳右四、HTC台灣區副總簡瑞春左二與素還真+魔魁 一同合影。

此次展出作品《歡迎來到霹靂宇宙大戲院》由霹靂國際多媒體首次以「30人以上同步走動式 VR」形式打造內容，HTC 則提供沉浸式 XR 技術整合、多人定位追蹤與大型空間建置等關鍵能力。透過文化內容策進院的指導，成功在技術、內容創作與城市文化場域之間建立完善的文化科技示範鏈結。

▲《歡迎來到霹靂宇宙大戲院》XR 走動式展演將於12_4開展，網紅搶先體驗。

在沉浸式 XR 場域中，觀眾以「自由行走」與「多人共感」作為體驗核心，得以在 300 坪以上的沉浸式空間中以自身節奏探索、互動。透過高精準空間定位、即時同步回饋與走動式敘事設計，，使每位參與者的視角與故事節奏皆因自身行動而改變，從而真正實現「從觀看者轉換為故事行動者」的沉浸式敘事體驗。

基於這套技術架構之上，霹靂經典角色與武俠世界得以被完整轉譯為可走入、可探索的沉浸式空間。戴上 VIVE 頭戴裝置後，參與者將彷彿穿越至霹靂城，進入儒、道、佛三大門派的修練場景，並在武打場面中以第一人稱視角感受霹靂獨有的節奏與氛圍。最終，觀眾將與素還真等經典角色並肩迎戰強敵，完成一段僅能透過沉浸式科技實現的武俠旅程。 親身穿越於刀光劍影的武打場面，與素還真等角色並肩對抗強敵。

本次展演也突顯霹靂 IP 在文化內容發展上的重要象徵性。自 1980 年代起，霹靂以電視劇集、錄影帶為根本，經由電影《聖石傳說》、偶動漫、遊戲等形式，展現其在台灣文化產業中長達四十年的創作能量。這次與 HTC 合作推出的沉浸式體驗，是霹靂從「武俠奇幻」進化至「大型沉浸數位互動敘事」的重要里程碑。這項合作也反應「文化再生」在台灣產業中的具體實踐。當經典文化以 XR 技術重新被建構，觀眾得以以新的形式理解並參與文化，讓文化不再被動呈現，而是成為可以被走入、被感受、被共創的體驗。

此次展出落地高雄亞灣 VIVELAND，呼應城市推動文化科技與智慧城市建設的策略方向。HTC 近年持續為高雄打造 XR 生態系，包括大型 VR 場域、沉浸式展演、5G XR 示範基地等，逐步形塑高雄成為台灣文化科技產業的重要樞紐。

HTC 台灣區副總經理簡瑞春則表示：「文化內容的數位化與沉浸式轉型將成為未來文化科技產業的重要方向，而 XR 技術的進步不僅能重塑經典 IP，也能讓國內文化內容具備更多走向國際市場的可能性。《歡迎來到霹靂宇宙大戲院》正是 HTC『讓科技成為文化創新的加速器』的最佳實例。」

霹靂國際多媒體表示：「本次跨界合作讓『布袋戲不只是被觀看，而是能親自走進去』。霹靂的轉型從來不是遠離傳統，而是用新的方式延伸傳統的生命力。透過 XR 技術，經典角色的氣勢、武打的節奏、場景的張力都能以全新的維度呈現，讓新世代觀眾能以自己的方式理解霹靂、接觸霹靂、喜愛霹靂。」

《歡迎來到霹靂宇宙大戲院》是霹靂四十年文化的延展，也是霹靂武俠世界的全新敘事入口。當傳統文化遇上沉浸科技，不只是形式翻新，而是一種讓文化重新被體驗、被記住、被傳承的方式。這次展覽的誕生，象徵著布袋戲跨入下一個時代，一個觀眾能真正「身在其中」的武俠世界。（圖／記者王雯玲翻攝）