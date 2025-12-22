HTC深化VIVE Eagle體驗佈局 全台據點突破300家

記者李鴻典／台北報導

HTC宏達電今（22）日宣布，隨著VIVE Eagle AI智慧眼鏡上市以來體驗需求持續攀升，再度擴大全台實體展示與服務網絡。本波升級涵蓋三大重點，包括正式攜手知名眼鏡通路品牌小林眼鏡展開合作、台灣大哥大新增76家myfone門市加入展示行列，以及同步於前述台灣大哥大門市展示VIVE Eagle熱門灰色款，提供更豐富的試戴與體驗選擇。

VIVE Eagle推出抗藍光透明鏡片款，具備 UV400 防護，並新增抗藍光與抗反光設計，可有效降低螢幕藍光對眼睛造成的刺激與疲勞。（圖／宏達電提供）

隨著此次拓點完成，全台VIVE Eagle體驗據點正式突破336家，涵蓋主要都會區、交通樞紐、百貨商圈與地方社區門市，進一步將AI智慧眼鏡導入更多日常生活場景。

HTC表示，隨著愈來愈多使用者在旅遊、通勤、運動、工作與學習等情境中採用 AI 智慧眼鏡，市場對實體試戴與現場功能體驗的需求持續升溫。為提供更完整且便利的體驗流程，HTC持續攜手電信與眼鏡通路夥伴擴大展示據點。本次與台灣大哥大擴大新增76 家 myfone 加盟門市，範圍涵蓋北中南主要商圈與生活圈，讓消費者能更輕鬆就近體驗與選購VIVE Eagle。

HTC持續深化實體體驗通路佈局，讓每一位顧客從試戴、配鏡到購買，都能擁有最佳的個人化體驗。（圖／宏達電提供）

HTC也宣布正式攜手知名眼鏡品牌小林眼鏡，延續先前與精品眼鏡通路嘉晏光學2020EYEhaus及其多家專業經銷夥伴的合作成果，於小林眼鏡30多家門市導入展示試戴服務，並同步提供配鏡諮詢與專業驗光支援。透過與眼鏡通路的深度整合，得以進一步優化試戴、了解視覺需求到最終選購的完整流程，使AI智慧眼鏡的選購體驗更貼近一般日常配鏡服務，也更符合不同消費族群的實際視覺需求。

HTC攜手小林眼鏡提供高品質的度數鏡片訂製服務。（圖／宏達電提供）

HTC說明，在全台體驗門市中， 與合作夥伴同步打造「AI體驗角落」，提供智慧翻譯、AI攝影、語音助理、智慧朗讀與環境辨識等功能的即時操作體驗，讓使用者親自感受 AI 如何自然融入日常生活；只需一句「Hey VIVE」，即可完成翻譯菜單、朗讀資訊、指引方向或拍攝影像，真正實現「解放雙手、專注當下」的智慧生活方式。

VIVE Eagle支援繁體中文語音操控與專屬App，並可連結Google Gemini、OpenAI GPT等主流AI平台，適用於旅行、運動、通勤、課堂記錄等多元場景。其超輕量設計、長時間舒適配戴體驗與風格化外觀，使其自上市以來迅速成為 AI 穿戴市場中的熱門產品。

VIVE Eagle建議售價為新台幣15,600元，共推出紅、咖、灰、黑四款配色，包括太陽眼鏡及抗藍光透明鏡片款式，皆搭載 ZEISS 蔡司鏡片，在穿戴舒適度與光學品質上皆維持一致高標準。其中，太陽眼鏡款提供頂級 UV 防護，適合戶外與日常配戴；抗藍光透明鏡片款則具備UV400防護，並新增抗藍光與抗反光設計，可有效降低螢幕藍光對眼睛造成的刺激與疲勞，同時維持清晰、自然的視覺體驗。

VIVE Eagle推出包括太陽眼鏡及抗藍光透明鏡片款式，模特兒配戴抗藍光透明鏡片款。（圖／宏達電提供）

購買 VIVE Eagle，即可獲得價值2,400 元、為期24個月的「VIVE AI Plus」服務；搭配台灣大哥大子品牌「OP響樂生活」所推出的「OP科技生活套裝」指定資費，可0元入手VIVE Eagle，還享2020EYEhaus配鏡升級券限量贈禮。

