HTC 攜手台灣大、嘉晏光學、得恩堂等專業眼鏡通路，打造全台 VIVE Eagle 智慧穿戴體驗服務
全球虛擬實境與智慧穿戴科技領導品牌 HTC（宏達國際電子股份有限公司） 宣布，旗下 VIVE Eagle AI 智慧眼鏡 自上市以來市場反應熱烈，體驗需求持續攀升。為滿足廣大消費者的體驗與購買需求，HTC 與 台灣大哥大 攜手擴大合作，自 11 月 5 日起於全台 新增 104 家 myfone 直營門市展示據點，同時結合精品眼鏡通路 嘉晏光學 2020EYEhaus 及多家專業經銷夥伴，共建全台最密集的 AI 智慧眼鏡體驗網絡。
HTC 攜手台灣大哥大與專業眼鏡通路，打造全台 VIVE Eagle 智慧穿戴體驗服務
HTC 過去以 VIVE 虛擬實境系列奠定其在沉浸式科技領域的領導地位，如今則進一步將 AI 技術導入智慧穿戴裝置，推出主打輕巧與智能應用的 VIVE Eagle AI 智慧眼鏡。因市場回饋踴躍，公司決定以實體體驗為核心策略，強化消費者與產品的互動深度。自 11 月 5 日起，全台將新增 104 家 myfone 門市展示點，涵蓋主要都會區、重點商圈及鄉鎮地區，讓使用者能「就近體驗、即時選購」。
除了電信通路外，HTC 同步宣布與 嘉晏光學 2020EYEhaus 及旗下十家經銷品牌合作，將 VIVE Eagle 帶入高端眼鏡通路，包括得恩堂眼鏡、保視力眼鏡、皇家眼鏡、師傅眼鏡、寶翔眼鏡、新時代眼鏡、聯合眼鏡、中信眼鏡、第一眼鏡與光亮眼鏡等。
這些合作門市共計 14 家，皆提供展示、體驗、配鏡、驗光與銷售等一站式服務，讓科技產品更自然融入日常生活情境。HTC 指出，這是「以生活為場域的智慧體驗擴張」，不再只是科技產品展示，而是與消費者的日常需求整合的服務網絡。
體驗為核心：AI 智慧眼鏡的實體互動價值
VIVE Eagle 銷售策略的核心在於「實體體驗」。相較於過往僅透過線上資訊推廣的模式，HTC 強調智慧眼鏡的體驗感需由「親身佩戴」才能理解。
在各體驗門市，專業人員將協助消費者操作與了解多項 AI 功能，包括：
AI 語音助理：以語音方式操控裝置，免手操作完成指令。
即時拍照翻譯：透過鏡頭拍攝外文文字，瞬間轉譯成繁體中文。
智慧朗讀：辨識環境文字並即時朗讀，支援閱讀輔助需求。
AI 攝影與筆記功能：支援語音拍攝、記錄停車位置或待辦事項。
這些功能展示了 AI 技術如何融入日常場景，讓使用者在旅遊、運動、通勤等時刻，體驗「解放雙手的智慧生活」。
VIVE Eagle：AI 穿戴裝置的時尚進化
VIVE Eagle 的設計結合了科技與時尚，外觀採 半透明輕量結構，重量不到 50 克，鏡片則使用德國 ZEISS 頂級光學鏡片，確保長時間佩戴的舒適與清晰度。
功能面上，VIVE Eagle 整合了 AI 語音助理、智慧翻譯與拍攝、音樂播放、環境辨識與朗讀等多項應用，且支援繁體中文語音操控。更重要的是，它可連接主流 AI 平台，包括 Google Gemini 與 OpenAI GPT，讓使用者能透過自然語音互動執行多項任務。
[embed]https://youtu.be/G-ivtTGMAP0[/embed]
這樣的跨平台整合意味著，HTC 正將 VIVE Eagle 打造成一個「AI 體驗節點」，而非僅僅是智慧眼鏡產品。使用者可以透過語音完成查詢、翻譯、筆記甚至 AI 對話，實現「動口不動手」的使用體驗。
從都會到鄉鎮：全台超過 200 個體驗據點
隨著 104 家 myfone 門市與 14 家嘉晏光學合作門市的同步啟用，HTC 在全台的 VIVE Eagle 體驗據點將突破 200 家。每個據點皆設有「AI 體驗角落」，讓消費者能實際試戴產品並體驗包括即時翻譯、AI 攝影、智慧朗讀等功能。
HTC 也同步推出多項購買優惠，強化消費者的初次體驗誘因。凡購買 VIVE Eagle，即可獲得價值 新台幣 2,400 元、為期 24 個月的「VIVE AI Plus」服務，內容涵蓋專屬雲端 AI 功能與持續更新支援，讓使用者能隨著軟體進化享受最新的 AI 體驗。此外，購買包裝內將附贈專屬眼鏡盒，呼應品牌在細節設計上的高端定位。
若消費者於台灣大哥大申辦「OP響樂生活科技生活套裝」指定資費，更能以 0 元入手 VIVE Eagle，並獲贈「2020EYEhaus 配鏡升級券」限量禮遇。這樣的整合行銷策略，不僅強化產品吸引力，也展現 HTC 與合作夥伴在市場推廣上的協同效應。
VIVE Eagle 的上市與全台佈局，不僅是 HTC 的單一產品行動，更可視為 AI 穿戴科技商業化的里程碑。在過去，智慧眼鏡市場多數停留在概念展示階段，產品多因體積、續航或應用不足而難以普及。HTC 透過整合 AI 語音助理、即時翻譯與智慧辨識等實用功能，並採輕量化設計與時尚外觀，使其更貼近日常使用情境。
再者，與電信與眼鏡通路的跨界合作，讓產品不僅是「科技新品」，而是「具服務屬性的生活工具」。這種從硬體導向轉為體驗導向的策略，正是當前科技產業邁向 AIoT（人工智慧物聯網）時代的關鍵趨勢。
HTC 近年來持續推動虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）與混合實境（XR）的整合應用，而 VIVE Eagle 的推出，代表公司正式將 AI 技術延伸至日常生活層面，從沉浸式體驗走向可穿戴互動。
這樣的產品策略延續了 HTC「人本科技」的理念：讓科技回歸生活，強調直覺、自然與便利的使用方式。從智慧眼鏡切入 AI 生態系統，HTC 正逐步建立以 VIVE 品牌為核心的 多維智慧體驗平台，涵蓋 XR、AI、通訊與數位內容等領域。隨著全台體驗據點的開展，HTC 預期 VIVE Eagle 將成為更多消費者進入 AI 穿戴世界的第一步。從旅遊翻譯、行動拍攝到學習與閱讀輔助，智慧眼鏡正逐步從「新奇科技」轉變為「實用工具」。
HTC 透過實體體驗、跨界合作與服務加值策略，展示了科技品牌如何在 AI 時代中重新定義使用者關係——不只是銷售裝置，更是創造連續互動的「生活夥伴」。未來，隨著 AI 平台與雲端服務的進一步整合，VIVE Eagle 有望成為連結 HTC 各項智慧應用的核心樞紐，象徵著從虛擬實境走向「全時智慧現實（Smart Reality）」的新時代。
