HTC 攜手國立高雄大學完成 VIVERSE 第二年高教實證

▲國立高雄大學工藝與創意設計學系在《媒體創新設計》課程成果展「虛實相生」中，學生運用 VIVERSE 平台打造創意沉浸式內容。

【記者 王雯玲／高雄 報導】全球智慧型手機與虛擬實境平台及生態系創新領導者 HTC（宏達國際電子股份有限公司，以下簡稱「HTC」）宣布，旗下開放式虛擬世界 VIVERSE ，已完成第二年於高等教育場域的實際應用驗證。透過與國立高雄大學工藝與創意設計學系的持續合作，VIVERSE 作為 WebXR 沉浸式內容平台，已成功支援完整學期課程實踐，驗證其在教學、創作與內容發展上具備長期導入與穩定運作的可行性。

在連續兩年的課程實踐中，學生運用 VIVERSE Create 平台，建構可走入、可互動、具敘事結構的沉浸式內容，將工藝創作、文化研究與社會議題轉化為具備空間結構與敘事邏輯的體驗形式。相關成果亦標誌著 VIVERSE 從創作工具角色，進一步驗證為可長期部署於教育場域的沉浸式平台。

▲《Interverse》 是一款線上交友平台，運用 Viverse 的虛擬分身與匿名機制，HTC新聞圖-打造以「第一次相遇」 為核心的低壓力社交體驗。

國立高雄大學工藝與創意設計學系王政弘副教授表示：「在實體創作與教學現場導入沉浸式平台，有助於加速創作流程並提升概念轉化效率。透過 VIVERSE Create，不僅能加快創作速度，也能讓學生腦中的想法更快速被具體實現，這樣的效果在第二年的課程推展中更加明顯。」

翁群儀副教授則從教育方法的角度指出：「工藝與設計教育需持續與新科技結合，才能拓展創作邊界。若教學長期停留在既有工具與方式，學生的創造力與思考較容易受限。VIVERSE 這類新興科技，為工藝與設計帶來更多開放的可能，促使學生跳脫原有框架，發展出新的創作火花。」

在第二年的課程深化中，學生創作進一步聚焦於空間敘事結構與體驗動線設計，透過沉浸式場景配置與互動節點安排，引導觀者在探索過程中逐步理解內容脈絡。學生亦展現將實體工藝、文化場域與研究素材轉譯為虛擬體驗的能力，補足實體展覽在空間與理解層次上的限制，體現「虛實相生」作為創作方法的實際應用。

學生作品如《獅守安平・風起巷弄》，結合實地田野調查與 360 度實景拍攝，將台南安平巷弄中的在地文化轉化為可被探索的沉浸式體驗；《Interverse》則以沉浸式空間敘事為核心，嘗試建構互動體驗原型，透過虛擬場景與角色設計，探索新型態的情境式交流與體驗流程；而《VR-Story & Dream Maker》更以可被走入的虛擬繪本牆形式，打造結合視覺敘事與互動設計的沉浸式學習空間，此作品並獲得 VIVERSE 全球大專院校 Hackathon 佳作肯定，展現平台在內容孵化與教育應用層面的成熟度。

國立高雄大學陳啟仁校長表示：「新科技與新工具能有效帶動創新學習，透過 VIVERSE 進行沉浸式教學，設計的能量與可能性被大幅提升。這項技術突破時間與空間限制，進一步擴展學生的學習視野與想像力。」

HTC台灣區副總經理簡瑞春指出：「教育是沉浸式內容生態系的重要起點。透過與高等教育機構的長期合作，VIVERSE 不僅協助培養具備跨域思維與新媒體敘事能力的創作者，也為未來文化、教育、遊戲與企業應用累積內容與人才基礎。未來 HTC 將持續深化 VIVERSE 在教育與內容創作領域的布局，推動 WebXR 與沉浸式平台成為新世代數位內容的重要基礎建設。」

VIVERSE Create 為一款免程式編碼的沉浸式空間建置平台，支援多人互動與跨裝置體驗，讓創作者能以直覺化方式完成虛擬內容設計。在本次高教實證中，教師引導學生運用 VIVERSE Create，將創作重心聚焦於內容敘事、空間結構與體驗流程，而非技術實作本身，顯著降低沉浸式創作的進入門檻。

同時，VIVERSE 亦透過 VIVERSE Worlds 建立開放且可擴展的 WebXR 發佈環境，全面支援 Unity WebGL、Three.js、React Three Fiber、PlayCanvas、Babylon.js、A-Frame、Godot 等主流 WebXR 開發工具，讓創作者能使用熟悉的引擎，無縫部署互動體驗與 3D 內容至平台進行展示與分享。此一開放架構不僅支撐不同程度與背景的創作需求，也進一步驗證 VIVERSE 作為跨平台沉浸式內容生態系的長期發展潛力。（圖／記者王雯玲翻攝）