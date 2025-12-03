HTC 攜手霹靂布袋戲，以 5G XR 重新定義虛實整合的武俠新紀元
在當前全球科技產業競相追逐「元宇宙」與「沉浸式體驗」的浪潮下，台灣的文化科技領域近日迎來了一次極具指標性的突破。宏達國際電子股份有限公司（HTC）正式宣布與台灣文化國寶級 IP「霹靂國際多媒體」及知名內容開發商「哇哇科技」達成戰略合作，於全台最大的 5G VR 走動式樂園：高雄「VIVELAND VR 虛擬實境樂園 棧柒庫」，重磅推出大型沉浸式多人走動 VR 體驗《歡迎來到霹靂宇宙大戲院》。這項展演不僅是單純的娛樂新品發布，更是一場技術實力與文化底蘊的深度對話。它標誌著台灣在 LBE（Location-Based Entertainment，實景娛樂）市場的技術佈局已從單點突破走向場域化規模應用，同時也為傳統文化 IP 的數位再生，樹立了全新的里程碑。
技術與場域的突破：挑戰 LBE 體驗的極限
本次展演的核心亮點，在於其技術規格的突破性展現。面對全球 XR 市場對高互動、多人同遊需求的增長，《歡迎來到霹靂宇宙大戲院》挑戰了業界高難度的「30 人以上同步走動式 VR」技術架構。過去的 VR 體驗往往受限於硬體算力與空間定位的限制，多為單人或小規模的定點體驗。然而，HTC 此次展現了其在沉浸式 XR 技術、大型場域建置以及多人精準定位追蹤上的成熟能力。透過 5G 高頻寬、低延遲的特性，結合高精度的空間定位演算法，HTC 成功打造了一個佔地 300 坪以上的沉浸式數位空間。
在這個場域中，「自由行走」與「多人共感」成為了體驗的基石。技術團隊克服了多人同時移動可能產生的訊號干擾與定位漂移問題，實現了即時同步回饋。這意味著，觀眾不再是被綁在椅子上的旁觀者，而是能夠以自己的步伐探索虛擬世界，每一位參與者的移動軌跡、視角轉變，都即時影響著他們所看見的故事節奏。這種從技術底層支撐起的「自由度」，正是讓體驗者產生強烈「臨場感（Presence）」的關鍵所在。
內容產業的典範轉移：從「觀看者」到「故事行動者」
在內容層面上，本次合作展示了霹靂國際多媒體在 IP 授權與轉譯上的前瞻思維。霹靂布袋戲自 1980 年代起，便是台灣文化內容產業的領頭羊，從早期的錄影帶市場、電視劇集，到千禧年推出電影《聖石傳說》，再到近年來的偶動漫與遊戲改編，霹靂始終在尋找讓傳統戲曲與現代媒介結合的破口。
此次與 HTC 的合作，被視為霹靂從「武俠奇幻敘事」進化至「大型沉浸數位互動敘事」的重要轉捩點。在文化內容策進院（文策院）的指導下，雙方建立了一條完整的「文化科技示範鏈結」。
透過 VR 敘事設計，體驗者戴上 VIVE 頭戴顯示器後，身份隨即轉換。觀眾將穿越至傳說中的「霹靂城」，置身於儒、道、佛三大門派的修練場景之中。不同於傳統戲劇的第四面牆視角，體驗者將以「第一人稱」視角，親身處於刀光劍影的中心。這種敘事模式的轉變，讓觀眾從被動的接收者，轉化為推動劇情的「故事行動者（Story Actor）」。
最令人矚目的是，觀眾將能在虛擬世界中與素還真等經典角色並肩作戰，對抗強敵。這種互動性不僅僅是遊戲機制的置入，更是對粉絲情感的深度回應：讓「進入」霹靂的武俠世界成為可能，而非僅是「觀看」。
文化再生：科技賦能下的傳統新生
這場展演深刻體現了「文化再生」在台灣產業中的具體實踐。HTC 與霹靂的合作證明了，當經典文化 IP 遇上頂尖的 XR 技術，產生的化學反應並非取代，而是延伸。
霹靂國際多媒體在聲明中強調，此次跨界合作的核心精神在於「布袋戲不只是被觀看，而是能親自走進去」。這表明了傳統文化的轉型策略，並非遠離其根源，而是利用新科技為傳統生命力尋找新的載體。透過 XR 技術的重構，霹靂經典角色的氣勢、武打動作的雷霆萬鈞、以及場景構建的張力，都能以超越物理限制的維度重新呈現。這對於年輕世代的觀眾而言，提供了一個用當代科技語言理解並喜愛傳統文化的入口。
HTC 台灣區副總經理簡瑞春對此表示：「文化內容的數位化與沉浸式轉型將成為未來文化科技產業的重要方向。」他認為，XR 技術的進步不僅能重塑經典 IP，更能為國內文化內容打開通往國際市場的大門。這也呼應了 HTC 致力於「讓科技成為文化創新的加速器」的企業願景。
城市戰略：高雄亞灣區的 5G XR 生態系
此次展演選擇落地於高雄亞灣的「VIVELAND VR 虛擬實境樂園 棧柒庫」，亦具有其地緣戰略意義。高雄近年來積極推動「亞灣 5G AIoT 創新園區」計畫，致力於將城市轉型為智慧科技與文化創意的樞紐。
HTC 作為該生態系的重要推手，近年來持續深耕南台灣，從大型 VR 場域的建置、沉浸式展演內容的引進，到 5G XR 示範基地的設立，逐步協助高雄形塑具備國際競爭力的文化科技產業聚落。此次《歡迎來到霹靂宇宙大戲院》的進駐，正是高雄在推動城市智慧化與文化科技落地策略上的一次重要成果展示。
【展覽資訊】
展覽名稱：《歡迎來到霹靂宇宙大戲院》
展覽日期： 2025 年 12 月 4 日至 2026 年 3 月 4 日
展覽地點： 高雄 VIVELAND VR 虛擬實境樂園 棧柒庫（KW2）
體驗亮點： 30 人大型走動式 VR、霹靂武俠世界沉浸體驗、第一人稱戰鬥互動
體驗時長： 約 30 分鐘
建議年齡： 12 歲以上
