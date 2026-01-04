HTC 2025年ESG全面展現亮眼成果

為強化氣候變遷因應策略與永續治理效率，全球智慧型手機與虛擬實境平台和生態系統創新設計領導者宏達國際電子股份有限公司(HTC)二○二五年持續深化企業永續治理與氣候行動布局，從上半年在供應鏈永續、氣候治理與碳管理等關鍵面向的制度建構與數據管理深化，到年底於多項國內外永續評比與指標中獲得肯定，展現其穩健推動ESG與淨零轉型的整體成果。(見圖)

HTC今(四)日說明，在年度成果基礎上，於「二○二五第十八屆台灣企業永續獎（TCSA）」中拿下四項大獎，同時榮獲文化內容策進院（TAICCA）首屆「ESG for Culture Impact Awards」三項殊榮，並在《天下雜誌》與東海大學共同建構的「企業減碳溫度計（Temperature Rising Index for Pathways ; TRIPs）」1.5°C評估中獲得「EXCELLENT」評級，並獲桃園市政府表揚為「1.5°C 示範企業」；此外，HTC亦通過國際永續投資評等機構ISS STOXX的嚴格審查，取得「Prime」評級。

由台灣永續能源研究基金會（TAISE）主辦的第十八屆台灣企業永續獎中，HTC共獲得四項重要肯定，包括連續兩年獲得「台灣百大永續企業獎」、「氣候領袖獎」、連續三年獲得「企業永續報告書獎-白金獎」，以及二度榮獲「資訊安全領袖獎」；其中，「企業永續報告書獎-白金獎」為該類別最高榮譽，彰顯其在永續資訊揭露、治理透明度及制度化管理上的持續深化。上述獎項反映HTC在環境永續、社會責任、公司治理與資訊安全等面向的整體表現，亦顯示該公司持續將ESG策略系統性地融入營運決策與風險管理機制之中。

文化內容策進院首度舉辦「ESG for Culture Impact Awards」，表彰以文化內容與創意科技回應社會、環境與產業議題的創新實踐，展現其以科技賦能文化、推動跨界共創的實質成果。其中，VIVE Arts《巴黎舞會LE BAL DE PARIS》榮獲「產業策進獎」，肯定其攜手文化內容創作者，探索沉浸式體驗的全新商業模式；VIVE Mars虛擬製作團隊協助製作「金刻獎頒獎典禮影片」獲頒「多元合作獎」，表彰其跨產業、跨團隊合作，突破既有製作框架；VIVE Originals《幻象製造所（鏡花水月Illusionary）》則獲得「專業協助獎」，彰顯HTC以專業技術與製作資源，支持文化內容創作的深度參與。

HTC VIVE永續長陳慧怡表示，HTC相信永續不僅關乎環境與治理，也包含文化、創意與社會影響力的長期投入；透過科技與文化內容的深度合作，HTC期望在創造產業價值的同時，也為社會帶來更具延續性的正向影響。

HTC同時於二○二五十二月十二日獲得全球知名永續投資與責任投資研究機構ISS STOXX評定為「Prime」等級，代表其永續績效符合該機構在環境、社會與公司治理各項指標下的高標準要求；該評等結果再次肯定HTC在全球永續投資評估體系中的競爭力與透明度。

從氣候行動、ESG治理到文化影響力，HTC將持續把永續發展視為核心策略，深化於產品設計、技術創新與跨界合作之中，為利害關係人創造長期價值，並與產業夥伴攜手，朝向更具韌性與永續性的未來前進。

