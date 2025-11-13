HTC VIVE Eagle AI眼鏡升級！推出抗藍光款
[NOWnews今日新聞] 宏達電（HTC）今（13）日宣布，VIVE Eagle AI智慧眼鏡大升級，推出「抗藍光透明鏡片款」與多項軟體升級功能，專為日常居家配戴與戶外休閒使用打造，讓消費者無論任何場景都能以舒適、時尚且具保護力的方式體驗AI穿戴科技，VIVE Eagle AI抗藍光透明款將於15日起於台灣大哥大、嘉晏光學等全台200個門市體驗開賣。
隨著越來越多人長時間使用手機、平板與電腦，HTC為回應消費者對用眼健康的重視，推出「VIVE Eagle 抗藍光透明鏡片款」，與太陽眼鏡款同樣搭配蔡司鏡片，具UV400防護，並新增抗藍光與抗反光功能，可有效減少螢幕藍光對眼睛造成的刺激與疲勞，同時保持清晰自然的視覺體驗，是一副融入工作與穿搭的「生活眼鏡」。
「VIVE Eagle 抗藍光透明鏡片款」15日起於全台台灣大哥大myfone門市、嘉晏光學2020EYEhaus及其合作經銷夥伴門市同步開賣。
VIVE Eagle 新增AI連續對話模式，讓使用者在對話期間無需重複喚醒「Hey VIVE」指令，即可與AI持續互動，創造更直覺、更貼近使用者的溝通體驗。
同時，HTC 研發團隊持續深化人性化設計，此次更新加入AI自定義快捷鍵（AI Button）功能，讓使用者可依個人習慣設定AI Button用於拍照、翻譯、播放音樂、查詢資訊等常用操作，一鍵即可啟動。
此外，另新增拍攝晃動警示（Glasses Movement Warning） 也能在拍照時偵測頭部過度移動，若影像模糊將即時提醒重新拍攝，確保畫面清晰品質。各項功能將陸續於年底前上線。
此外，VIVE Eagle拍照翻譯功能現已支援超過40種語言，涵蓋中文、英文、日文、韓文、法文、德文、西班牙文、俄文、阿拉伯文、泰文等主要語系，未來將持續擴增，讓AI助理在全球文化情境中更精準理解與回應。
為協助更多使用者體驗AI眼鏡，台灣大哥大子品牌「OP響樂生活」推出「OP科技生活套裝」方案，申辦指定資費即可0元入手VIVE Eagle，另享「2020EYEhaus 配鏡升級券」限量贈禮。此外，針對具特殊視覺需求的族群，用戶可透過龍泰視覺輔助中心申請政府補助方案，降低入手門檻，推動智慧科技普及化。
HTC表示，希望讓每一位使用者都能以最自然的方式體驗AI科技的便利，無論是追求時尚風格、重視眼睛保護，或者想探索無障礙輔助使用的新可能，VIVE Eagle都能成為日常生活的最佳選擇。
