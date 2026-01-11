在今年的CES 2026展會上，Samsung Display展示一款全新的折疊OLED顯示面板，標榜完全「無折痕」 (Crease-less)，預期將會率先應用於今年下半年發表的Galaxy Z Fold8，甚至是傳聞中的蘋果首款折疊iPhone。

Samsung Display展示首款「零折痕」OLED面板，傳將用於Galaxy Z Fold 8與首款折疊iPhone

正面對決：Galaxy Z Fold7對比新一代折疊顯示面板

為了證明技術突破，Samsung Display在攤位上特別設置了一個「折痕測試」 (Crease Test) 專區，將這款新面板與去年發表的Galaxy Z Fold7進行對比。

雖然Galaxy Z Fold7的顯示面板在減少折痕上已有明顯進步，但在特定角度下仍能看見些微的凹陷。而此次展示的新款顯示面板，在肉眼觀察下幾乎看不出任何折痕，Samsung Display強調這項技術能實現「跨越折疊區的無縫文字顯示」 (Seamless text across the fold)，提供如同傳統平面螢幕般的完整視覺體驗。

Samsung Display展示首款「零折痕」OLED面板，傳將用於Galaxy Z Fold 8與首款折疊iPhone

關鍵技術：雷射鑽孔金屬板

這款面板之所以能做到零摺痕，與其底層結構改變有關。根據先前的供應鏈報告指出，這塊新顯示面板採用了一種經由雷射鑽孔處理的金屬顯示板 (laser-drilled metal display plate)。

這項技術能有效分散螢幕在折疊與展開時產生的應力 (Stress)，避免顯示面板因長期受力而產生永久性凹痕。這塊關鍵的金屬板傳由南韓廠商Fine M-Tec供應，而此供應商也被認為在蘋果折疊iPhone的供應鏈名單之中。

Samsung Display展示首款「零折痕」OLED面板，傳將用於Galaxy Z Fold 8與首款折疊iPhone

折疊機的完全體即將到來？

如果這款面板如預期搭載於Galaxy Z Fold8，將有望解決消費者對折疊機最大的抗拒因素。除了視覺上的美觀，這種應力分散技術理論上也能提升螢幕的耐用度。

隨著硬體技術逐漸成熟，2026年或許將成為折疊手機真正邁向「完美型態」的關鍵一年。

