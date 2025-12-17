HUAWEI推護眼電紙平板MatePad 11.5 中華電首度合作Disney+

記者李鴻典／台北報導

HUAWEI宣布推出MatePad 11.5 2025，搭載PaperMatte護眼雲晰柔光屏、升級版華為筆記功能與全天候大電量續航。同步祭出限時首購優惠，即日起至2026年1月31日，凡購買HUAWEI MatePad 11.5 2025，即贈 HUAWEI FreeClip，並可於HUAWEI網路商店享有HUAWEI 全產品千元折扣優惠。

HUAWEI PaperMatte護眼雲晰柔光屏、智慧筆記與大電量。（圖／品牌業者提供）

HUAWEI說，呼應現代使用者對「長時間、多場景」的螢幕使用需求，HUAWEI MatePad 11.5 2025 PaperMatte護眼雲晰柔光屏，奈米級防眩光蝕刻技術可大幅降低99%光線干擾，並減少60%螢幕反射，在戶外或明亮燈源下仍能維持清晰、舒適的觀看品質。

2.5K高解析度、120Hz高更新率螢幕、3:2生產力比例。515g、6.1mm金屬機身、10,100 mAh大電量與40W超級快充。HUAWEI MatePad 11.5 2025推出深空灰款式，建議售價NTD $14,990元。於 HUAWEI網路商店／順發門市／創Q Space品牌櫃／PChome 24h／momo購物網／YAHOO! 購物中心／蝦皮購物及全台授權經銷通路販售。

HUAWEI MatePad 11.5 2025。（圖／品牌業者提供）

HUAWEI M-Pencil（第三代）為 MatePad 11.5 2025 的最佳書寫搭檔，透過10,000+級壓感與磁吸無線充電設計，帶來更自然的書寫體驗。搭配AI手寫優化、魔法便條與筆記回放等功能，協助學生與上班族更有效率地整理筆記、記錄靈感，打造完整的數位書寫生態。HUAWEI M-Pencil（第三代）為HUAWEI MatePad 11.5 2025選購配件，建議售價NTD $1,990元，於HUAWEI網路商店獨家販售。

HUAWEI FreeBuds 7i打造智慧沉浸聆聽新體驗。（圖／品牌業者提供）

HUAWEI FreeBuds 7i以潮流外型結合智慧音訊科技，搭載智慧動態降噪4.0、高解析空間音訊與靜謐通話技術，無論聆聽音樂或通話溝通皆能保持清晰純淨；同時支援多裝置連線與直覺操控，輕鬆融入學習、工作與娛樂場景。HUAWEI FreeBuds 7i，提供深空灰、貝母白、櫻語粉三種配色，售價NTD$3,490元。

HUAWEI推出限時首購優惠，即日起至2026年1月31日止，購買HUAWEI MatePad 11.5 2025即贈HUAWEI FreeClip乙組 （市價NTD$5,990元）。購機再享HUAWEI網路商店NTD$1,000元優惠折抵，可用於加購HUAWEI M-Pencil（第三代），以NTD$990元（原價NTD$1,990元）的優惠價入手，或自由選購其他商品。

HUAWEI FreeBuds 7i提供深空灰、貝母白、櫻語粉三種配色。（圖／品牌業者提供）

中華電信宣布與迪士尼合作為行動、寬頻、影視用戶推出Disney+專屬優惠。包括申辦精采5G方案或HiNet光世代速在必行、MOD家速方案，指定用戶首年即可以每月不到75折的優惠價加購Disney+高級方案（原價335元/月）；中華電信用戶訂閱Hami Video電視運動館或影劇館+，同時搭配Disney+高級方案，合約期間可年省逾2千元。

中華電信也說，慶推出Disney+服務，即日起至12月23日，於中華電信網路門市申請Disney+指定方案，即可參加抽獎活動，有機會獲得迪士尼發行最新電影作品《阿凡達：火與燼》3D電影交換券。

