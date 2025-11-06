HUAWEI雙11現金放大攻略 手錶耳機萬元有找

▲HUAWEI 雙11現金放大攻略 爆款手錶耳機組合萬元有找！（圖／品牌提供）

[NOWnews今日新聞] 全球通訊領導品牌HUAWEI一直專注於智慧終端體驗的創新與拓展，致力為消費者提供卓越的科技體驗和服務品質。11月購物狂歡，普發現金怎麼花最聰明？HUAWEI「雙11現金放大攻略」幫忙省！多款熱銷智慧手錶與真無線藍牙耳機限時下殺，爆款智慧手錶與耳機組合萬元有找，讓消費者輕鬆入手高品質智慧生活配備！即日起至11月30日，華為全通路同步開跑雙11優惠活動，包含燦坤、順發、全國電子、創Q Space品牌櫃等經銷據點，及四大電商（PChome24h購物/momo購物網/YAHOO!購物中心/蝦皮購物）皆可選購。同時，歡慶HUAWEI網路商店正式開館，祭出全館95折限時優惠，再享會員註冊好禮百元折價券，當月壽星專屬生日禮200元折價券，以及全館消費滿千免運等多重好康，現在就是入手智慧穿戴、全面升級生活體驗的絕佳時機！

廣告 廣告

▲HUAWEI多款熱銷智慧手錶與真無線藍牙耳機限時下殺（圖／品牌提供）

HUAWEI雙11現金放大攻略

攻略一：熱銷明星產品優惠一次網羅

無論是智慧手錶、手環還是真無線藍牙耳機，全都有驚爆折扣與超值好禮，讓你一次入手最強智慧配件，現金價值瞬間放大！本次優惠網羅華為最受矚目的全系列明星產品，包含：新上市全新騎行體驗WATCH GT 6系列、時尚運動兼備WATCH GT 5 Pro、輕盈時尚WATCH FIT 4系列、極致音效悅彰耳機FreeBuds Pro 4、年度熱銷C形耳夾式耳機FreeClip等多款熱門產品，限時優惠全面開跑，錯過再等一年！

▲HUAWEI 真無線藍牙耳機下殺57折起。（圖／品牌提供）

攻略二：現金放大攻略！現省最高 $7,000元

HUAWEI雙11價格超划算，智慧手錶如WATCH GT 6 Pro、WATCH GT 6、 WATCH GT 5 Pro、WATCH FIT 4 Pro、WATCH FIT 4、WATCH FIT 3等，最高可享45折起；真無線藍牙耳機如FreeBuds Pro 4、FreeClip、FreeBuds 6、FreeBuds 6i、FreeArc等，最高可享57折起；智慧手環 Band 10 也祭出限時千元有找，輕鬆入手智慧穿戴！詳見HUAWEI雙11現金放大攻略必買清單，把握年度最大折扣！

廣告 廣告

▲HUAWEI 熱銷智慧手錶限時45折起最高現省7,000元（圖／品牌提供）

攻略三：HUAWEI網路商店全館95折限時優惠

11/1～11/30期間，HUAWEI網路商店祭出年度超值優惠，讓購物更划算：

全館95折限時優惠，多款人氣商品一次入手

會員專屬好禮：註冊即送$100折價券，生日當月再加碼$200折價券

滿千免運，輕鬆入手不加運費

▲歡慶 HUAWEI網路商店正式開館 全館限時95折優惠！（圖／品牌提供）

備註：華為台灣總代理訊崴技術有權決定取消或暫停本活動。前述變更、修改、取消或暫停若因各通路個別狀況進行調整，恕不另行通知。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

年改「週休7日月領7萬！」 綠委轟：藍白政客卻說不夠要更多

快訊／台中非洲豬瘟懲處出爐！農業局長、環保局長、動保處長拔官

非洲豬瘟解封 卓榮泰：本周末熱情享用滷肉飯、肉圓、小籠包！