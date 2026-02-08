HUAWEI 也要用 1:1 前鏡了？傳 nova 16系列將配「竪拍橫圖」

文章來源：Qooah.com

博主定焦數碼發文透露，稱 HUAWEI nova 16系列將配備1:1方形前鏡，主打賣點為拍照和影片錄製防震。

近期網上開始爆料，稱華為和 OPPO 都在瞭解 1:1 Sensor，計劃將其用於前置鏡頭。沒想到這麼快就有相關配置數據的出現。

1:1 Sensor 設計是 iPhone 17系列全球首發，是該系列在細節上的一次創新，體現了 Apple 的創新力。該設計實現了「竪拍橫圖」的使用體驗，只需要單手竪向握持手機便能拍出橫向的廣角畫面，還能通過 AI 拓寬視野、自動居中畫面，極大的提升了前置鏡頭的創作自由。

廣告 廣告

值得一提的是，1:1 Sensor 設計體積會比以往的設計更大一些，更佔據裝置內部空間，但在對比使用體驗上的提升後，還是十分值得普及。

1:1 Sensor 傳感器供應鏈還未成熟，目前基本需要進行特殊定制，會在一定程度上導致裝置成本上漲。