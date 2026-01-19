HUAWEI FreeClip 2 耳夾式藍牙耳機與 HONMA 聯名 WATCH GT 6 Pro 在台亮相

迎接 2026 年開春，HUAWEI 在台灣市場推出兩款全新穿戴裝置，分別是主打耳夾式設計的 HUAWEI FreeClip 2 藍牙耳機，以及首度與日本高爾夫品牌 HONMA 合作的聯名款 HONMA x HUAWEI WATCH GT 6 Pro。兩款產品皆延續近年穿戴裝置朝向外型風格與實際使用並重的趨勢，鎖定日常配戴與多元情境需求，呈現科技融入生活的不同面向。

回顧前一代 FreeClip 在台灣市場的表現，HUAWEI 以非入耳式耳夾設計切入競爭激烈的藍牙耳機市場，吸引不習慣傳統入耳式耳機的族群。此次推出的 FreeClip 2，外型上延續 C 形橋結構，並進一步調整材質與結構細節，讓配戴時的貼合度與舒適感更為明顯。每支耳機重量約 5.1 g，長時間使用時對耳朵的負擔相對低，也保留開放式設計能感知環境聲音的特性，對於通勤、辦公或戶外活動來說較為安心。

廣告 廣告

在實際使用體驗上，FreeClip 2 會依據周遭環境音變化進行音量微調，並在通話時加強語音清晰度，讓使用者在移動或背景聲較多的情況下，仍能順利溝通。續航方面，搭配充電盒最長可使用約 38 小時，對經常外出或不想頻繁充電的使用者來說，屬於實用取向的設定。操作方式則結合觸控與頭部動作，讓雙手忙碌時仍能接聽或拒接來電。

另一款新品 HONMA x HUAWEI WATCH GT 6 Pro，則展現 HUAWEI 在智慧穿戴領域嘗試跨界合作的方向。HONMA 長期以高爾夫球具聞名，此次聯名錶款在外觀上採用黑色與金色搭配，並加入日式工藝風格錶盤設計，整體視覺偏向沉穩內斂，鎖定同時重視運動與正式穿搭的族群。

功能層面上，WATCH GT 6 Pro 延續系列主打的運動與健康紀錄，涵蓋超過 100 種運動模式，並針對高爾夫情境提供球場資訊、擊球距離顯示與坡度距離補償，協助使用者在不同地形下判斷出桿策略。續航表現則是此系列一貫的強項，在一般使用情境下可達約 12 天，長時間戶外活動時也能維持穩定運作。

更多3C資訊

除濕機怎麼挑？七台變頻除濕機實測告訴你！

摺疊 iPhone 真的要來了？這比例會不會太特別？