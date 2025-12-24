HUAWEI FreeClip 2 預購踴躍，更獲福布斯評為「市場上最佳的開放式耳機」

文章來源：Qooah.com

HUAWEI 正式推出備受期待的開放式耳機續作 FreeClip 2，承襲前代獨特的夾耳式設計理念，在體積、重量與音質表現上實現全面進化。兩年前初代 FreeClip 以創新的圓形耳塞搭配橡膠帶連接設計驚豔市場，今日 FreeClip 2 更獲更獲美國福布斯雜誌評價為「市場上最佳的開放式耳機」 (The Best Open-Ear Earbuds) ，再一次引來世界目光。

廣告 廣告

根據 HUAWEI 官方最新消息，甫發佈的 FreeClip 2 開放式耳機預購情況十分踴躍，市場訂貨量驚人，充分反映消費者對此類兼具環境感知與舒適佩戴體驗的產品需求正持續增長。這項銷售數據不僅驗證了 FreeClip 系列開創的設計方向獲得市場認可。

FreeClip 2 在設計上顯著縮減體積，充電盒較第一代縮小17%，耳機本體更縮減11%，單耳重量僅5.1克，佩戴感更為輕盈無負擔。HUAWEI 宣稱新款對耳朵的壓力進一步降低，其穩固的夾持設計即使在運動場景中也能保持穩定，同時避免對耳朵造成不適感，完美平衡了穩定性與舒適性。

FreeClip 2 透過重新設計內部結構，在揚聲器球體尺寸縮小的情況下，成功提升低音輸出品質。HUAWEI 將兩個揚聲器堆疊配置，最大化利用空間達成音質突破。操作功能方面，耳機頭帶支援輕觸控制，雙擊可播放/暫停音樂，三擊切換曲目，更新增位於耳後背面的觸控面板，透過上下滑動直覺調整音量，大幅減少誤觸可能性。

HUAWEI FreeClip 2 將於 12月17日在指定零售商開啓預定，明年1月8日開始發售。可選擇丹寧藍、摩登黑和羽沙白三種配色，建議零售價為 HK$1388。