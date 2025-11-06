華為稍早無預警地在其官方通路發表近期傳出不少消息的 Mate 70 Air，雖然在名稱上似乎有意對標蘋果的 iPhone Air，但其產品定位卻有所不同。

華為Mate 70 Air揭曉，在6.6mm厚度機身塞入7吋螢幕、6500mAh電池

相較 iPhone Air 追求極致輕薄，Mate 70 Air 則是在 6.6mm 的薄型機身中，塞入更大的 7 吋螢幕與 6500mAh 超大容量電池，機身重量則控制在 208 公克，並且具備對稱式雙喇叭與觸控筆支援，整體定位更偏向影音娛樂與輕辦公用途。

規格：Kirin 9020 雙版本、6500mAh 電量、IP68/69 防水

規格方面，Mate 70 Air 此次提供「Kirin 9020A」與「Kirin 9020B」兩種處理器型號選項。雖然華為並未公布具體細節，但從其對應的記憶體與儲存容量規格推測， Kirin 9020A 的定位應高於 Kirin 9020B。

螢幕採用 7 吋 OLED 面板，解析度為 2760 x 1320，支援 120Hz 畫面更新率，但在系統選項似乎僅能調整 60Hz 或 90Hz 兩種規格，而機身更具備 IP68 / 69 防塵防水機能。

另外，續航力是此次新機亮點之一，搭載 6500mAh 電池容量設計，並且支援 66W 有線充電。此外，手機也支援雙向北斗衛星訊息，指紋辨識則採用整合在電源鍵的側面指紋模組。

相機：5000萬畫素主相機鏡頭、RYYB 長焦與多光譜感測器

相機系統方面，Mate 70 Air 正面搭載一顆 1070 萬畫素的視訊鏡頭。

機身背後則採用三鏡頭配置，包含：

• 5000萬畫素廣角鏡頭 (採用 1/1.3 吋感光元件)

• 800萬畫素超廣角鏡頭

• 1200萬畫素RYYB 3X望遠鏡頭

此外，模組中還加入了一顆 150萬畫素規格的「紅楓」多光譜原色相機，用於輔助色彩還原，確保影像色準。

上市資訊

華為 Mate 70 Air 售價介於人民幣 4199 元至 5199 元之間 (依處理器與儲存容量而異)，目前已經在中國大陸市場開放預售，預計 11 月 11 日正式開放銷售。

分析認為，Mate 70 Air 雖然在行銷上或許能借到 iPhone Air 與 Motorola Edge 70 等薄型手機的熱度，但其大螢幕、大電量的產品屬性，實際瞄準的客群應更為廣泛，銷售前景或許也將更為樂觀。

