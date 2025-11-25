華為在稍早的秋季旗艦發表會中，正式揭曉全新Mate 80系列手機，除了常規的Mate 80與Mate 80 Pro之外，更將原本的「Pro+」型號更名為Mate 80 Pro Max，顯然跟進蘋果目前在iPhone機種的命名策略。此外，華為也同樣推出了主打極致奢華設計的Mate 80 RS Ultimate Design。

華為Mate 80系列揭曉：Pro Max取代Pro+、Kirin 9030雙版本處理器、導入雙潛望鏡頭與20GB記憶體

背蓋「8」字設計藏玄機，全系IP69防水

在外觀設計上，Mate 80系列改用了強度更高的金屬背蓋，並且在標誌性的「星環」相機模組下方，額外增加了一圈玻璃材質圓環，兩者在視覺上構成了一個「8」字，不僅呼應型號，也巧妙地兼具無線充電功能。

機身規格方面，Mate 80系列均支援IP68 / IP69防塵防水等級，並且採用側面指紋辨識模組，搭配3D臉部識別的雙重生物解鎖方案。

華為Mate 80系列揭曉：Pro Max取代Pro+、Kirin 9030雙版本處理器、導入雙潛望鏡頭與20GB記憶體

Kirin 9030 / 9030 Pro雙版本，支援無網通訊

核心處理器依然是外界關注焦點，根據華為官網資訊顯示，標準版Mate 80搭載Kirin 9020，而Mate 80 Pro與Mate 80 Pro Max則依配置不同，分別搭載Kirin 9030或Kirin 9030 Pro處理器。

華為宣稱，受惠於新製程 (傳聞為中國自產的N+3)，Mate 80與Mate 80 Pro效能較前一代機種提升35%，而Pro Max版本在雙相變散熱系統加持下，提升幅度更達42%。此外，新機全系支援衛星尋呼，並且支援700MHz頻段的無網通訊功能，可在緊急無訊號場景下穿牆建立通訊鏈路。

華為Mate 80系列揭曉：Pro Max取代Pro+、Kirin 9030雙版本處理器、導入雙潛望鏡頭與20GB記憶體

雙潛望長焦、第二代紅楓原色相機

影像系統方面，Mate 80系列的主相機均配備f/1.4 - f/4.0可變光圈鏡頭，並且加入第二代「紅楓」原色相機以提升色彩與光譜感知能力。

• Mate 80：5000萬畫素RYYB廣角 + 4000萬畫素超廣角 + 1200萬畫素 (5.5倍) 潛望長焦。

• Mate 80 Pro： 升級為1/1.28吋、5000萬畫素廣角 + 4000萬畫素RYYB超廣角 + 5000萬畫素 (4倍、f/2.1) 大光圈潛望長焦。

• Mate 80 Pro Max：具備17.5EV超高動態範圍廣角，搭載4倍及6.2倍雙潛望長焦鏡頭 (均為5000萬畫素RYYB規格)，其中4倍鏡頭更兼具長焦微距功能。

8000 nits雙層OLED螢幕，RS版獨享20GB記憶體

顯示部分，Mate 80與Mate 80 Pro均採用6.75吋、1.5K解析度的OLED平面螢幕，Mate 80 Pro Max則升級至6.89吋、雙層OLED顯示面板，峰值亮度高達8000 nits。

電池方面，Mate 80與Mate 80 Pro均內建5750mAh容量電池，Mate 80 Pro Max則加大至6000mAh。充電規格上，Mate 80 Pro與Mate 80 Pro Max均支援100W有線與80W無線快充 (標準版則分別對應有線66W、無線50W規格)。

至於頂規的Mate 80 RS Ultimate Design，除了外觀與雙層OLED螢幕外，更配備20GB記憶體 (更標榜完全在中國境內生產)，以及雙實體SIM與雙eSIM的特殊組合。

華為Mate 80系列揭曉：Pro Max取代Pro+、Kirin 9030雙版本處理器、導入雙潛望鏡頭與20GB記憶體

上市資訊

華為Mate 80系列目前已在中國大陸開放預售。

• Mate 80：人民幣4699元起跳。

• Mate 80 Pro：人民幣5999元起跳。

• Mate 80 Pro Max：人民幣7999元起跳。

• Mate 80 RS Ultimate Design：人民幣11999元起跳。

