華為Mate 80系列揭曉：Pro Max取代Pro+、Kirin 9030雙版本處理器、導入雙潛望鏡頭與20GB記憶體
華為在稍早的秋季旗艦發表會中，正式揭曉全新Mate 80系列手機，除了常規的Mate 80與Mate 80 Pro之外，更將原本的「Pro+」型號更名為Mate 80 Pro Max，顯然跟進蘋果目前在iPhone機種的命名策略。此外，華為也同樣推出了主打極致奢華設計的Mate 80 RS Ultimate Design。
背蓋「8」字設計藏玄機，全系IP69防水
在外觀設計上，Mate 80系列改用了強度更高的金屬背蓋，並且在標誌性的「星環」相機模組下方，額外增加了一圈玻璃材質圓環，兩者在視覺上構成了一個「8」字，不僅呼應型號，也巧妙地兼具無線充電功能。
機身規格方面，Mate 80系列均支援IP68 / IP69防塵防水等級，並且採用側面指紋辨識模組，搭配3D臉部識別的雙重生物解鎖方案。
Kirin 9030 / 9030 Pro雙版本，支援無網通訊
核心處理器依然是外界關注焦點，根據華為官網資訊顯示，標準版Mate 80搭載Kirin 9020，而Mate 80 Pro與Mate 80 Pro Max則依配置不同，分別搭載Kirin 9030或Kirin 9030 Pro處理器。
華為宣稱，受惠於新製程 (傳聞為中國自產的N+3)，Mate 80與Mate 80 Pro效能較前一代機種提升35%，而Pro Max版本在雙相變散熱系統加持下，提升幅度更達42%。此外，新機全系支援衛星尋呼，並且支援700MHz頻段的無網通訊功能，可在緊急無訊號場景下穿牆建立通訊鏈路。
雙潛望長焦、第二代紅楓原色相機
影像系統方面，Mate 80系列的主相機均配備f/1.4 - f/4.0可變光圈鏡頭，並且加入第二代「紅楓」原色相機以提升色彩與光譜感知能力。
• Mate 80：5000萬畫素RYYB廣角 + 4000萬畫素超廣角 + 1200萬畫素 (5.5倍) 潛望長焦。
• Mate 80 Pro： 升級為1/1.28吋、5000萬畫素廣角 + 4000萬畫素RYYB超廣角 + 5000萬畫素 (4倍、f/2.1) 大光圈潛望長焦。
• Mate 80 Pro Max：具備17.5EV超高動態範圍廣角，搭載4倍及6.2倍雙潛望長焦鏡頭 (均為5000萬畫素RYYB規格)，其中4倍鏡頭更兼具長焦微距功能。
8000 nits雙層OLED螢幕，RS版獨享20GB記憶體
顯示部分，Mate 80與Mate 80 Pro均採用6.75吋、1.5K解析度的OLED平面螢幕，Mate 80 Pro Max則升級至6.89吋、雙層OLED顯示面板，峰值亮度高達8000 nits。
電池方面，Mate 80與Mate 80 Pro均內建5750mAh容量電池，Mate 80 Pro Max則加大至6000mAh。充電規格上，Mate 80 Pro與Mate 80 Pro Max均支援100W有線與80W無線快充 (標準版則分別對應有線66W、無線50W規格)。
至於頂規的Mate 80 RS Ultimate Design，除了外觀與雙層OLED螢幕外，更配備20GB記憶體 (更標榜完全在中國境內生產)，以及雙實體SIM與雙eSIM的特殊組合。
上市資訊
華為Mate 80系列目前已在中國大陸開放預售。
• Mate 80：人民幣4699元起跳。
• Mate 80 Pro：人民幣5999元起跳。
• Mate 80 Pro Max：人民幣7999元起跳。
• Mate 80 RS Ultimate Design：人民幣11999元起跳。
更多Mashdigi.com報導：
OpenAI推出ChatGPT專屬「購物研究」助理，基於GPT-5 mini打造、免費用戶也能使用
LINE BIZ CONVERGE 2025聚焦AI與數據驅動，預告「開店幫手」社群購物與MINI App NFC感應功能
其他人也在看
電商直營店疑買到機王 退貨竟要付「近1.2萬元整新費」
一名消費者上個月在知名電商直營賣場購買了全新的iPhone 17 Pro，卻發現手機無法連接WiFi。蘋果官方授權維修中心檢測後確認手機WiFi功能異常，並建議消費者向原商家退換貨。然而，當消費者向電商業者申請退貨時，對方不僅表示檢測結果正常，還要求消費者支付近1.2萬元的整新費用才願意全額退款，引發消費糾紛。電商業者回應都是依規定受理退貨申請，並正在檢視相關流程。TVBS新聞網 ・ 1 天前
與Line Pay分家倒數！一卡通續與LINE平台合作 用戶的錢不會消失
LINE Pay子公司連加電支「LINE Pay Money」，將於12月3日正式上線，與一卡通分家進入最後倒數。擁有全台超過720萬用戶信賴的iPASS MONEY今（25）日宣布，持續與LINE平台緊密合作，延續在LINE錢包中的使用體驗。原LINE Pay中的 iPASS MONEY 多數服務將於12月3日起調整，一卡通強調所有用戶原帳戶儲值金、設定資料與交易紀錄，皆安全且完整的保留在一卡通 iPASS MONEY 帳戶中，所有的錢包儲值金及功能都在，請用戶未來於LINE放心持續使用。中時財經即時 ・ 10 小時前
一卡通宣布與LINE續合作 轉帳等服務不間斷
[NOWnews今日新聞]一卡通旗下iPASSMONEY即將與今年底與LINE正式分手！原LINEPay中的iPASSMONEY多數服務將於12月3日起調整，不過，iPASSMONEY今（25）日宣布...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
出國不用再崩潰！公開超實用日本旅遊 APP 大補帖 翻譯、比價、導航一次搞定
MOOK玩什麼,日本旅遊,YT頻道,攻略,APP,出國,懶人包 第一次出國最怕什麼？不是迷路、不是地鐵換乘，而是——語言完全聽不懂！許多旅客分享，每次到東京或大阪，看到全日文菜單腦袋直接一片空白、藥妝店比價比到崩潰、東京車站迷宮模式一啟動就想直接原地躺平…！阿墨這次帶來超強旅遊懶人包，只要帶著 iPhone + 幾個必備 APP，保證你在日本自由行時不再手忙腳亂，買東西省錢、搭車輕鬆、翻譯免緊張！景點+ ・ 5 小時前
無「線」束縛隨插即用！金士頓推首款雙介面行動固態硬碟
全球記憶體與儲存品牌金士頓宣布，正式推出旗下首款無須額外接線的雙介面行動固態硬碟，為需隨時隨地進行資料備份與傳輸的使用者，提供實惠、可靠且便攜的儲存解決方案。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
Honor 500 火速照搬 iPhone Air 設計，但有 8,000mAh 電池和 2 億畫素相機
坊間傳聞下一代 iPhone Air 可能會加入雙相機，沒想到 Honor 現在直接給大家做出了一個外觀「預覽版」。Yahoo Tech ・ 1 天前
南韓拋出一個大膽想法 邀台灣就美國半導體關稅談判合作 共同爭取最優惠待遇｜鏡轉全球｜#鏡新聞
加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
日本美食APP「Tabelog」有繁中版了！台人讚提前訂位超方便 求不要開放1功能
[FTNN新聞網]實習記者呂洪瑋／綜合報導台灣民眾出國最愛去日本，而日本知名美食平台Tabelog「食べログ」近日正式推出繁體中文介面，APP及網頁版都有支援，消...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台中垃圾清運大車隊APP全新改版 提升用戶體驗
「台中垃圾清運大車隊」APP自民國103年上線以來，已成為市民日常掌握清運資訊的重要工具，台中市政府24日完成APP改版，並新增車輛「動態清運查詢」及「清運定點查詢」等多項便利功能，讓清運資訊更即時、中廣新聞網 ・ 1 天前
馬來西亞擬禁16歲以下使用社群媒體 2026年上路
（中央社吉隆坡24日綜合外電報導）馬來西亞計劃自明年起禁止16歲以下青少年使用社群媒體，成為全球越來越多因擔憂兒少安全，而選擇限制其使用數位平台的國家之一。中央社 ・ 1 天前
iPhone 17配件推薦清單：村上隆 X CASETiFY聯名開搶、防摔手機殼保護貼、掛繩怎麼選？10年果粉親測｜揪愛Mei推好物
蘋果iPhone 17開賣，手機第一時間拿到手，周邊配件也要同時到位才會安心啊！但手機殼、掛繩、保護貼怎麼挑，才不會花大錢卻沒保護力？「揪愛Mei」身為資深果粉，從iPhone 5一路用到iPhone 16，誠實說手機螢幕從沒摔破過，這10年每一代iPhone都會買上原廠手機殼，想耍時髦時就會挑明星同款的CASETiFY聯名款。至於螢幕貼，今年要選抗反射鍍膜貼才不會白花錢。想要時尚、耐用又安心的iPhone 17手機殼，「揪愛Mei」已幫你準備好最新攻略，讓你的iPhone都能「代代平安」。Yahoo夯好物 ・ 2 個月前
不僅侷限Pixel機種支援，Qualcomm暗示Snapdragon裝置也將能與iPhone以AirDrop互傳檔案
繼Google稍早宣布Pixel 10系列機種將能透過原生的Quick Share功能，直接與iPhone透過AirDrop進行檔案交換之後，Qualcomm隨後也發文表態，稱自己「迫不及待想看到大家在Snapdragon裝置上啟用該功能」，顯然意味新版Quick Share支援以AirDrop互傳檔案的功能將不限於Pixel機種使用，未來將開放給更多搭載Snapdragon處理器的Android裝置使用。Mashdigi ・ 1 天前
雪白銀色超帥！微星MAG X870E GAMING PLUS MAX WIFI白色款主機板評測分享：內建真Wi-Fi 7與5G LAN和USB-C 40G
想買白色款的 AMD 最新平台主機板嗎？來！這篇要為大家開箱介紹的微星 MAG X870E GAMING PL […]電腦DIY ・ 1 天前
realme 15T 開箱 7000mAh大電量+ AI 智慧應用 八千有找
現在智慧手機功能愈來愈全面，剛推出的 realme 15 系列 也針對不同族群提供多種價位帶選擇，若你想找支輕薄、耐用、續航持久、高畫質螢幕，預算又須控制在萬元麥兜小米 ・ 1 天前
280萬次攻擊與央廣內鬼 一個港人眼中的台灣資安危機
作為一個從香港移居台灣的港人，筆者每天在台北街頭喝著珍奶、逛著夜市，總以為這片民主土壤能讓人喘口氣，遠離那種「一國兩制」的窒息感。可是最近看著國安局的報告，還有央廣網站被內部員工搞出五星旗的鬧劇，心裡真是五味雜陳。中國每天對台灣發動280萬次網絡攻擊，這數字聽起來像科幻片，但它不是虛構，而是真真切切的威脅。更荒謔的是，央廣這家公共媒體，竟被自家工程師當成「示範場」，用駭客手段「揭弊」，還扯上民眾黨立委黃國昌。這種內外夾擊，讓筆者不禁想問：台灣的網絡防線，到底是銅牆鐵壁，還是紙糊的燈籠？ 國安局的報告直指，中國的攻擊並不是零星的駭客惡作劇，而是國家級的系統性行動。解放軍、國安和公安體系聯手民間駭客集團，像一支隱形軍隊，潛伏在台灣的網絡邊緣，伺機而動。他們的目標廣泛，從政府機關到關鍵基礎設施，涵蓋醫療、國防、外交、通訊、能源等領域。舉個例子，報告提到中國駭客曾試圖竊取台灣醫療系統的資料，這不只是偷情報那麼簡單——想像一下，如果他們操控醫院的電子病歷系統，疫情期間亂改數據，那豈不是比病毒還可怕？再看能源領域，台灣的電網本就敏感，上次漢光演習時，就有報導指出中國曾發動DDoS攻擊，試圖癱瘓軍事中央廣播電台 ・ 14 小時前
不怕買到無效防護配件！imos 的 UL 行銷宣告驗證到底厲害在哪裡？！
螢幕保護貼、軍規防摔殼、鏡頭貼，是真有用還是智商稅？ 來看看 imos 如何透過 UL 驗證標章來證明產品效果的真實性～ 更多 imos iPhone 配件 → https://supr.link/KRvDq UL Solutions 官網查看驗證的真偽 → https://supr.link/I9DFn電獺少女 ・ 13 小時前
數位投資迎新時代：投資先生APP獲《金彝獎-傑出金融創新獎》領先數位交易！
數位投資迎新時代：投資先生APP獲《金彝獎-傑出金融創新獎》領先數位交易！EBC東森新聞 ・ 12 小時前
傳出 iOS 27 會回歸基本功，不追求新功能，而是專注效能與穩定度
每年 WWDC 都是蘋果展示 iOS、macOS 等作業系統的重要時刻，在 2026 年蘋果將推出 iOS 27 作業系統，但根據《彭博社》科技記者 Mark三嘻行動哇 ・ 5 小時前
OPPO A6 Pro 5G 香港登場，6500mAh 電池 + IP69防護，超耐用
文章來源：Qooah.com OPPO 2015年11月21日在香港正式推出 OPPO A6 Pro 5G，時尚的外觀，配備超大容量電池和極佳的使用體驗，全機擁有穩健的防護認證和防護設計，適用於工作、遊玩等每個場景。OPPO A6 Pro 5G 推出 8GB + 256GB 版本，售價為 HK$1999。 外觀方面，OPPO A6 Pro 5G 配備了金屬機身，採用了四邊極窄邊框設計，整體的厚度僅 8mm，最薄僅1.67mm，手機僅重185g，但做到了 93% 屏幕佔比。OPPO A6 Pro 5G 擁有恆星藍及珊瑚粉兩個配色可供選擇。 規格方面，OPPO A6 Pro 5G 搭載了聯發科天璣6300，配備了6.57吋 AMOLED 屏幕，解像度為1080 x 2374，擁有 120Hz 高刷新率，峰值亮度最高 1400nits，畫面清晰、流暢，各種場景都能適配。 OPPO A6 Pro 5G 配備了高密度石墨電池，擁有 6500mAh 大容量，OPPO A6 Pro 5G 電池容量比上一代提升 20%。根據測試，用戶可以流覽 YouTube 720p 影片最高達 20.6小時，屏幕關Qooah ・ 1 天前
北市行動防災APP被批「沒用」 明年改版納圖形化災情
台北市行動防災APP整合包括雨量、水情及颱風警報等緊急避難資訊。市議員王閔生指出，實際使用後發現，無論是水災或是土石流，APP都未明確顯示災害範圍及程度，民眾紛紛反映「沒有用處」，建議市府參考國家災害防救科技中心網站，圖形化災情資訊，讓民眾更好理解，也應整合各局處監控數據，方便民眾應對災害。台北市消防局長莫懷祖24日回應，將於明年改版時一併改善。中時新聞網 ・ 1 天前