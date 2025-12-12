HUAWEI Mate X7 及 FreeClip 2 海外發佈，摺疊機皇與耳夾耳機完美配搭

文章來源：Qooah.com

HUAWEI 於杜拜舉行全球發佈會，在海外市場一次性推出 HUAWEI Mate X7、HUAWEI FreeClip 2、HUAWEI MatePad 11.5 S 等新品。

HUAWEI Mate X7 國際版

HUAWEI Mate X7 國際版僅有 16GB+512GB 配置，售價2099歐元。

HUAWEI Mate X7是新一代摺疊機皇，採用6.49吋外屏+8吋內屏，均支援1-120Hz自適應刷新率和1440Hz高頻PWM調光。系統採用EMUI 15.0。

拍攝方面，HUAWEI Mate X7 採用 5000萬像素 RYYB 十檔物理可變光圈主鏡 + 4000萬像素 RYYB 超廣角鏡頭 + 5000萬像素 RYYB 長焦微距鏡頭+第二代紅楓原色鏡頭的豪華配置。

續航方面，HUAWEI Mate X7 內置 5600mAh 電池，支援 66W 有線快充和 50W 無線快充。

HUAWEI FreeClip 2

HUAWEI FreeClip 2 的海外售價為199歐元。

HUAWEI FreeClip 2 充電盒為方形設計，耳機本體交錯擺放減少體積。本體為全新親膚液態材質+高性能記憶金屬，柔軟度提升25%，重量僅5.1克，佩戴更加柔軟貼耳。

HUAWEI FreeClip 2 在初代十分優秀的配置下進一步升級，採用 HUAWEI 全新第三代自研低功耗晶片，並首次引入 NPU AI 處理器，算力提升10倍。

耳機單元為自研超澎湃雙擎單元，可提升 100% 響度和 100% 低頻動力。耳機支援 L2HC 音頻編碼和星閃精確查找。2025年年底會升級為星閃音頻體驗。

續航方面，HUAWEI FreeClip 2 內置 60mAh 電池，單次續航 9小時，配合充電倉最高續航 38小時，充電 10分鐘續航3小時。

而香港亦將不日上市，大家可以持續關注 Qooah 的報導。