HUAWEI MatePad 12 X 及 11.5 香港開賣，最高平500，仲送 M-Pencil Pro（價值HK$699）
文章來源：Qooah.com
HUAWEI MatePad 12 X 和 HUAWEI MatePad 11.5已經正式推出、售賣，官方這兩款裝置在官方網上商店現在可享優惠價；HUAWEI MatePad 12 X 2025 淨機版（草木綠、羽砂白） 官方網上商店減HK$500，優惠後價格為HK$3699，HUAWEI MatePad 11.5 2025 淨機版（深空灰） 官方網上商店減HK$300，優惠後價格為HK$1599。
關於 HUAWEI MatePad 12 X 的規格，配備了 12吋 PaperMatte 雲晰柔光屏，搭載了 Kirin T92B 處理器，支援 HUAWEI M-Pencil Pro，擁有 PC 級生產力，峰值亮度為 1000nit，自適應刷新率最高可達144Hz，擁有超強續航力，配備了10100mAh，可支援14小時本地影片播放。
關於 HUAWEI MatePad 11.5 的規格，配備了 11.5吋大屏幕，擁有 2.2K 解像度，刷新率為 120Hz，支援分體式 HUAWEI 智能鍵盤和 PC 級別 WPS Office，搭載了 7700mAh 耐用電池，可支援長達 10 小時的視頻播放。
2025年11月20日至12月3日這兩款還有限定優惠，用戶在 https://bit.ly/4rdOBNI 購買全新 HUAWEI MatePad 12 X 2025，輸入優惠碼「A12XPENCIL」將送 HUAWEI M-Pencil Pro（價值HK$699），優惠僅限50個，送/換完即止，詳情請瀏覽官方網上商店。
購買指定零售商有 HUAWEI 香港網上商店 (https://consumer.huawei.com/hk/offer/)、HUAWEI 沙田新城市廣場體驗店、HUAWEI 九龍灣德福廣場體驗店、1010、csl.、3HK、3SUPREME、SmarTone、中國移動香港、中國電信澳門、澳門電訊、百老滙、豐澤、蘇寧、衛訊、中原電器、CMK 及 HKTVmall 授權專賣店。
除了HUAWEI MatePad 12 X 和HUAWEI MatePad 11.5外，HUAWEI nova 14 Pro、HUAWEI nova 14 以及FreeBuds 7i 也開啓了售賣，現在買 HUAWEI nova 14 系列還有送智能體脂磅的活動。HUAWEI MatePad 12 X 和HUAWEI MatePad 11.5
