HUAWEI MatePad 12 X 同 MatePad 11.5 香港上市，PC 級生產力重塑流動辦公學習
文章來源：Qooah.com
華為香港今日發佈多款新品，其中有兩款全新 HUAWEI MatePad ，分別為纖薄全能的 HUAWEI MatePad 12 X 2025 和輕量高效的 HUAWEI MatePad 11.5 。兩款新品可以全面提升用戶的流動辦公和高效學習。
HUAWEI MatePad 12 X 作為新一代全能平板，憑借輕薄的機身，PC 級的生產力應用和專業級別的創作工具，打造全新的流動辦公模式，提供商務或創作的輕便體驗。
外觀設計方面，HUAWEI MatePad 12 X 在設計和手感上進行全面提升，機身為金屬一體成型設計，邊緣採用有著鑽石光澤的切邊工藝，十分的精緻高級。機身採用業內首創的幻彩珠光工藝， 加入了天然雲母粉材料，觸感細膩，光影反射靈動變化，更顯科幻。
流動辦公方面，HUAWEI MatePad 12 X 內置專屬的 PC 級 WPS Office，在平板上也能體驗到 PC 端一致的操作方式。更全面的工具欄支援調節表格，增加表格公式，設計製作 PPT 等操作。搭配 HUAWEI 智能磁吸鍵盤和全新 HUAWEI M-Pencil Pro，完美的結合了實體鍵盤和觸摸屏幕兩種方式的高效交互。全新的 NearLink 技術，提升鏈接的穩定性，降低延遲，提升流動辦公效率和體驗。
日常記錄方面，HUAWEI MatePad 12 X 支援 HUAWEI Notes，方便用戶進行日常記錄。應用內置大量的範本，不管是會議記錄、學習筆記還是活動規劃等場景下都可以找到合適的格式，減去排版設計的工作。更大的屏幕可以實現分屏打開多個筆記，或者參考資料進行記錄，多窗口模式更加高效。HUAWEI Notes 還支援 Note Replay 功能，可以錄音與手寫進行同步記錄，在進行錄音回放時可以重現書寫的過程，確保不會遺漏信息。
屏幕顯示方面，HUAWEI MatePad 12 X 採用 12 吋 PaperMatte 柔光屏，解像度達到 2.8K，亮度峰值達 1000 nits，支援 30 – 144 Hz 自適應刷新率。屏幕表面採用的納米級紋理設計，能有效減少 60% 屏幕光反射，消除 99% 外界光源干擾。屏幕顯示獲得 SGS 低視覺疲勞 2.0 金標認證及 TÜV Rheinland 低藍光、無閃爍認證，可以減少用眼疲勞。
繪畫方面，HUAWEI MatePad 12 X 內置 GoPaint 專業繪畫軟件，有著超過 150 種專業筆刷和豐富的逼真紋理畫布。GoPaint 搭載的「方天繪畫引擎」支援超多圖層編輯，根據需要分層處理線稿、色塊等，創作更靈活多變。同時 GoPaint 還有許多圖形工具和快捷交互手勢，降低使用門檻，能快速上手進行繪畫創作。
影音方面，HUAWEI MatePad 12 X 支援 HUAWEI SOUND 技術，配備高低音分頻的六揚聲器。通過高解析度空間模型演算法，帶來更加立體的聽覺盛宴。
除此之外，HUAWEI MatePad 12 X 內置 10,100 mAh 大容量電池，支援 66W HUAWEI SuperCharge快充。官方表示滿電可以播放 14 小時影片，足以滿足一天的使用需求。
HUAWEI MatePad 12 X 可選擇草木綠、羽砂白兩種配色，12GB RAM + 256GB ROM 的 PaperMatte 柔光屏版本將隨機附送 HUAWEI 智能磁吸鍵盤，售價 HK$4,199。在預訂期內支付訂金 HK$300 購買 HUAWEI MatePad 12 X 2025，並在 2025 年 11 月 19 日之前完成購買的消費者可以抵扣 HK$800，尾款只需 HK$3,399。消費者還能以 HK$399 換購全新升級 HUAWEI M-Pencil Pro (售價 HK$699)。
HUAWEI MatePad 11.5 更主要的是滿足用戶的長時間使用，以優秀的學習輔助功能和輕創作應用，為上班族或者日常學習提供高效的方案。
HUAWEI MatePad 11.5 2025 是用戶的高效學習好夥伴，有支援 PaperMatte 柔光屏版本，將護眼和書寫體驗帶入入門機型中，滿足用戶長時間的學習需求，減少眼部勞累。
HUAWEI MatePad 11.5 兼顧生產力與創作力需求，可選擇可拆卸鍵盤。系統同樣內置 PC 級 WPS Office 、HUAWEI Notes 應用，GoPaint 專業繪畫軟件（入門級平板首次搭載）。機身內置 10,100 mAh 大容量電池，支援 40W HUAWEI SuperCharge 快充。
HUAWEI MatePad 11.5 可選擇深空灰、羽砂紫兩種配色。8GB RAM + 128GB ROM 機型售價 HK$1,899。8GB RAM + 256GB ROM 的 PaperMatte 柔光屏版本隨機附送 HUAWEI 智能鍵盤，售價 HK$2,999。在預訂期內支付 HK$200 訂金購買 HUAWEI MatePad 11.5 2025 淨機版，並在 2025 年 11 月 19 日之前完成購買的消費者可以抵扣 HK$500，尾款只需 HK$1,399。
HUAWEI MatePad 12 X 2025 和 HUAWEI MatePad 11.5 可從指定零售商進行預定，11月20日正式發售。指定供應商包含 HUAWEI 香港網上商店(https://consumer.huawei.com/hk/offer/) 、HUAWEI 沙田新城市廣場體驗店、HUAWEI 九龍灣德福廣場體驗店、1010、csl.、3HK、3SUPREME、SmarTone、中國移動香港、中國電信澳門、澳門電訊、百老滙、豐澤、蘇寧、衛訊、中原電器、CMK 及 HKTVmall 授權專賣店。
