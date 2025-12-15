HUAWEI nova 15系列上架，Pro 與 Ultra 版啓用全新橫向矩陣模組

文章來源：Qooah.com

HAWEI nova 15 系列已經官宣，將會於12月22日14:30正式推出，HUAWEI 官網已經上架該系列，並展示了 HAWEI nova 15 的外觀、可選配色以及部分規格。

nova 15

HAWEI nova 15 系列分別推出了 nova 15、nova 15 Pro、nova 15 Ultra 三款機型，配色有帶感綠、好搭紫、零度白、幻夜黑四種可選。

nova 15 Pro

版本方面，HUAWEI nova 15 分別為 12+256GB 和 12+512GB；HUAWEI nova 15 Pro 分別為 12+256GB 和 12+512GB；HUAWEI nova 15 Ultra 分別為 12+256GB、12+512GB 和 12GB+1TB。

nova 15 Ultra

HUAWEI nova 15 系列在外觀設計上採取了差異化策略，其中，HUAWEI nova 15 標準版延續了上一代的設計語言，正面繼續採用單挖孔屏幕，整體造型與 HUAWEI nova 14 標準版基本類似。而HUAWEI nova 15 Pro 和 HUAWEI nova 15 Ultra 迎來了全新的外觀升級，首次使用了橫向大矩陣鏡頭模組設計，據傳兩款都將搭載標誌性的紅楓原色鏡頭。