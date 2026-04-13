HUAWEI Pura 90系列 Pura X Max 售價預測，由 4000 到 12000 全包圍
文章來源：Qooah.com
有數碼博主對 HUAWEI Pura 90 系列與 Pura X Max 的售價進行預測，覆蓋 4000 元至 12000 元(人民幣。下同)以上價位段，進一步完善華為高階手機產品線佈局。
本次預測的 Pura 90 系列包含三款機型，價格梯度清晰。標準版 Pura 90 主打中階高階市場，12GB+256GB 版本起售價 4188 元，12GB+1TB 頂配版本為 5688 元，滿足日常主流使用需求。Pura 90 Pro 規格全面升級，起售價 5988 元，16GB+1TB 版本達到 7988 元，適合追求性能與影像的用戶。定位更高的 Pura 90 Pro Max，起售價 6988 元，頂配版本售價 8988 元，對標頂級旗艦機型。
備受關注的 Pura X Max 定位超高階旗艦，核心作用是填補萬元以上至 HUAWEI Mate X7 之間的價格空白，避免與起售價 12999 元的 Mate X7 產生定價衝突。博主表示，若 Pura X Max 影像與整機性能對齊 Mate X7，售價必然突破萬元。其中 12GB+256GB 版本起售價 10888 元，16GB+1TB 典藏版售價高達 12888 元，僅比 Mate X7 低 111 元，精准卡位超高階市場。
從定價策略來看， HUAWEI Pura 90 系列與 Pura X Max 形成完整價格梯隊，從 4000 元檔覆蓋至 12000 元以上，分別針對中階旗艦、高階旗艦與超高階折疊屏 / 旗艦用戶。目前該系列已開啓預訂，正式售價有望在近期發佈會揭曉。
此次定價預測貼合華為高階化佈局，既鞏固主流高階市場份額，又通過 Pura X Max 拓展超高階領域，為消費者提供更多元的選擇。
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