HUAWEI Pura 90 渲染圖疑曝光，預計將成市場最有力競爭者

文章來源：Qooah.com

博主 @C科技 曝光了一組 HUAWEI Pura 90 系列的渲染圖，不過其本人隨後在評論區坦言，尚不能完全確定這組圖片的真實性。從渲染圖來看，新機擁有 Pura 系列標誌性的三角形鏡頭佈局，並將三顆鏡頭嵌入一個更為規整、略微凸起的橫向矩形平台中，整體呈現出深邃的綠色配色。機身背面印有「XMAGE」標識，正面則採用直屏設計，顯得簡約利落。

據此前消息，HUAWEI Pura 90系列在影像規格上將有所區分。標準版和 Pro 版預計搭載紅楓影像系統3.0，並配備 6000萬像素的 RYYB 三鏡組合；而定位更高的 Pro Max 與 Ultra 版本則為 6500萬像素 RYYB 四鏡，同樣輔以 XMAGE 影像技術。

屏幕方面，全系均採用直屏設計。其中標準版搭載 6.58吋屏幕，並覆蓋崑崙玻璃 2.0面板，支援 IP68/69/69K 多重防護；Pro 系列則升級至 6.87吋屏幕，面板材質也提升為更堅固的玄武鋼化崑崙玻璃3.0。相比前代，Pro 系列的屏幕尺寸略有增加，這也為容納更大電池和更複雜的影像模塊提供了空間。

功能上，Pura 90 系列全系支援AI雙向通話降噪、三振膜防漏音技術，搭載 HarmonyOS 6.1 系統，新增戶外探險模式，並具備 2.4GHz 頻段下的無網暢連通訊能力。