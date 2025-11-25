華為除了公布Mate 80系列手機外，更端出了兩款重磅新品：新一代大尺寸雙折疊旗艦手機Mate X7，以及試圖重新定義2-in-1裝置的MatePad Edge。

華為Mate X7折疊旗艦手機亮相、厚度僅4.5mm、IP59防水，同步推出MatePad Edge 2-in-1平板筆電

Mate X7：Kirin 9030 Pro處理器、4.5mm極致輕薄

Mate X7此次在設計上再次突破。展開後機身厚度僅4.5mm (折合後為9.5mm)，重量控制在236公克，並且將相機模組改為跑道形設計，藉此提升辨識度。

核心規格搭載華為目前性能最強的Kirin 9030處理器，最高配備20GB記憶體。螢幕方面，內螢幕為8吋 (2416 x 2210)、外螢幕採6.48吋 (2444 x 1080)設計，兩者均採支援120Hz畫面顯示更新率的LTPO OLED顯示面板，峰值亮度分別可達2500與3000 nits。

耐用性也是一大亮點，Mate X7支援高規格的IP58 / IP59防塵防水能力，支援觸控筆輸入。相機則採用5000萬畫素可變光圈廣角鏡頭、4000萬畫素超廣角鏡頭，以及5000萬畫素潛望長焦鏡頭，對應3.5倍光學變焦，全數採用RYYB感光元件設計。

MatePad Edge：Kirin X90+鴻蒙作業系統6，一鍵切換PC/平板模式

相較折疊手機，MatePad Edge則展現華為在生產力工具上的野心。這款類似微軟Surface Pro的裝置，搭載號稱「PC級」的Kirin X90處理器，並且透過獨特的雙風扇、雙VC散熱系統，甚至配合微泵液冷系統 (高階版搭載)，實現最高28W的散熱效能。

華為Mate X7折疊旗艦手機亮相、厚度僅4.5mm、IP59防水，同步推出MatePad Edge 2-in-1平板筆電

其最大的殺手鐧在於軟體體驗。預載的鴻蒙作業系統6，允許使用者透過四指橫滑手勢，在「平板模式」與「電腦模式」間快速切換。

• 平板模式：運行流暢的行動版App。

• 電腦模式：運行功能完整的桌面版App，支援多工與高負載操作。

• 共享檔案系統：兩者共用一套檔案管理，打破iPadOS與macOS之間的使用隔閡。

硬體規格上，MatePad Edge配備14.2吋、3.1K解析度的OLED螢幕，機身僅6.85mm薄、重量則是789公克，內建12900mAh容量電池，更支援140W有線快充。

華為Mate X7折疊旗艦手機亮相、厚度僅4.5mm、IP59防水，同步推出MatePad Edge 2-in-1平板筆電

上市資訊

• Mate X7：售價自人民幣12999元起跳。

• MatePad Edge：風冷版售價為人民幣5999元，頂規液冷版 (32GB+2TB鍵盤套裝) 則要價人民幣12999元。

