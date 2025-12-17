華為「護眼」平板，新款MatePad 11.5搭載PaperMatte雲晰柔光螢幕，同步推出HUAWEI FreeBuds 7i

Mashdigi

華為稍早在台宣布推出全新2025年款MatePad 11.5平板，主打搭載PaperMatte雲晰柔光螢幕，透過特殊的奈米級蝕刻技術與類自然光顯示，大幅降低反光與視覺疲勞，藉此達成護眼效果。

同步登場的還有新一代真無線藍牙耳機HUAWEI FreeBuds 7i，主打智慧動態降噪與Hi-Res音質，試圖以「護眼平板 + 沉浸耳機」的組合，全方位搶攻行動娛樂與生產力市場。

像紙一樣舒服？PaperMatte螢幕是亮點

新款MatePad 11.5最大的賣點，在於那塊11.5吋的PaperMatte雲晰柔光螢幕。

抗眩光：採用奈米級防眩光蝕刻技術，號稱能消除99%光線干擾，並且減少60%螢幕反射。這意味著即便在戶外強光下或頭頂有日光燈，螢幕也不會變成「鏡子」，閱讀體驗更接近紙張。

護眼認證：擁有SGS低視覺疲勞2.0技術、TÜV萊茵低藍光 (硬體級)設計、無頻閃等多項認證。更特別的是導入圓偏振光技術，將螢幕光轉化為柔和的類自然光，即使戴著太陽眼鏡看螢幕也不會黑屏。

規格方面，螢幕具備2.5K解析度與120Hz畫面更新率，採用適合文書處理的3:2顯示比例。機身厚度僅6.1mm、重量為515公克，更塞入10100mAh的超大電池，支援40W快充，官方宣稱可連續播放影片14小時。

筆記功能升級，AI幫你把字變漂亮

搭配選購的HUAWEI M-Pencil (第三代) 手寫筆，新款MatePad 11.5支援萬階壓感書寫。軟體層面則升級「華為筆記」，新增AI手寫優化功能，能讓潦草的筆跡變得清晰易讀，同時保留個人風格。

此外，「筆記回放」功能可重現書寫過程，對於學生複習課堂重點相當實用。

FreeBuds 7i：智慧降噪、潮酷外型

同步推出的HUAWEI FreeBuds 7i則主打智慧動態降噪4.0，透過三顆麥克風與加大導氣腔，耳機能依據環境噪音自動調整降噪強度。音質部分搭載11mm動圈單體，支援高解析空間音訊。

操作上也相當直覺，支援「點頭接聽、搖頭拒接」的體感操控，並且能同時連接兩台裝置 (跨iOS/Android)，對於多裝置使用者來說相當便利。

上市資訊與首購禮

HUAWEI MatePad 11.5 2025：僅推出深空灰一色，建議售價新台幣14990元。

HUAWEI FreeBuds 7i：提供深空灰、貝母白、櫻語粉三色，建議售價新台幣3490元。

首購優惠：即日起至2026年1月31日，購買新款MatePad 11.5即贈送市價新台幣5990元的開放式耳機HUAWEI FreeClip一組，並且可享官網千元折抵優惠 (可用於加購手寫筆)，算下來相當划算。

