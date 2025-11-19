HVGP 部署與美軍 Typhon 撤出：第一島鏈陸基火力的任務移轉／蔡元鴻

蔡元鴻（軍事戰略分析師）

日本防衛省防衛裝備廳（ATLA）近日在「防衛裝備廳 2025 年技術研討會」公布最新測試成果，指出「島嶼防衛用極音速滑翔彈」（HVGP）已完成高緯度寒冷環境實彈試驗，並確認性能符合預期。依照 ATLA 與《國防白皮書》規劃，首批兩個營級單位將於北海道與九州成軍，構成日本本土南北兩端的陸基中程打擊網。

與此同時，美國陸軍宣布將自日本岩國基地撤出「堤豐」（Typhon）陸基中程飛彈系統，引發外界關注兩者是否存在關聯。從既有公開資料與軍事架構演變觀察，美日兩項動作雖非直接因果，但兩者之間呈現明顯的「任務移轉」與「火力銜接」關係。

廣告 廣告

根據 USNI News 與 ATLA 公布的資訊，HVGP 已確認具備下列性能：Block-1 射程約 500 公里；Block-2 / 2A / 2B 射程擴增至數千公里。

雖然日本仍使用「島嶼防衛用」的官方表述，避免引發區域疑慮，但其射程與飛行模式（彈道上升＋滑翔體末端突防）已接近中程彈道飛彈的功能。這類系統可執行：一、反艦與反艦隊火力封鎖（宮古海峽至嶼那國海域）；二、對沿岸軍事目標的縱深打擊；三、封阻北方宗谷海峽與日本海上航道。

部署地點為北海道與九州，恰好對應日本在北方（俄羅斯極東）與南方（中國大陸東海海域）的主要戰略壓力點，形成一個日本版的 「南–北陸基打擊鏈」，顯示其從「島嶼防衛」逐步走向實質中程打擊能力。

值得注意的是，美國於 2024–2025 年間以 2 億美元軍售案提供日本「極音速滑翔彈體技術支援與測試設備」，並參與多次在加州進行的聯合試驗，顯示美方積極協助日本建立中程滑翔體能力。在此基礎上，外界普遍評估 HVGP 部分子系統（如滑翔彈體設計、熱防護與導航整合）可能獲得美方顧問與測試協助，但具體技術分工仍未完全公開。

美軍的 Typhon 系統主要訴求為可發射：SM-6（部分公開資料推估約 240–460 公里，彈道攔截模式可達 1,000+ 公里以上，屬多用途反艦 / 反彈道 / 對地）；Tomahawk Block-V（1,600–1,800 公里陸攻）。然而，美國決定從日本撤出海外部署，其理由來自多因素疊加：

一、印太戰略重心轉向「更遠」的打擊能力。美國國防部已將資源集中到 LRHW 長程極音速武器（>2,700 公里）、B-21「縱深滲透打擊」，以及 PrSM Block 4（增程至 1,000+ 公里，具反艦能力）。從美軍公開的預算顯示分析，Typhon 更接近過渡性平台，其生存性與部署彈性相對有限，難以與美軍正在優先投資的中長程極音速與滲透性火力並行。

二、盟邦軍力成熟，美軍可從第一島鏈後撤。特別是日本、澳洲、菲律賓等國積極建置：中程反艦飛彈（日本 12 式改良型、菲國購置的布拉莫斯（BrahMos）超音速反艦飛彈）、中程精準火力（HVGP）、沿岸機動飛彈營（澳洲 HIMARS / NSM）。其他盟邦的沿岸火力擴增，也使得美軍無需再於第一島鏈，維持大量固定或半固定的陸基火力。

三、避免造成政治負擔或戰略誤判。Typhon 部署在盟國境內曾引發周邊國家關注，美軍撤出可降低外交成本，同時讓盟邦自行承擔「前沿火力節點」的定位。

綜合上述，Typhon 的撤出屬於美軍戰略重組與任務重新分配，並非武器技術本身的失敗。

若從印太聯合作戰架構（JADC2）觀察，美軍宣布撤出 Typhon 之後，其在第一島鏈的陸基中程任務並未消失，在任務功能上由 HVGP 部分承接。兩者的關係並非「日本部署 HVGP → 迫使美國撤離 Typhon」的因果關係，而是美軍在重組火力配置時，將前沿陸基打擊逐步交由盟邦承擔，而自身轉向更遠程與更縱深的能力。這一變化可從三個面向理解：

其一、地緣上的接替：Typhon 原先部署於本州西部的岩國基地，屬第一島鏈「中段節點」。在其撤出後，日本 HVGP 剛好在南端（九州）與北端（北海道）形成新的火力支點，使陸基中程火力仍維持島鏈架構中的存在，只是由美軍轉為日本主導。

其二、戰略功能的承接：Typhon 主要負責反艦與沿岸運作，而 HVGP Block-2 的射程與飛行模式則能覆蓋宮古海峽、東海艦隊集結區至宗谷海峽方向。雖然兩者技術不同，但在火力效果上呈現對區域水道封鎖與縱深打擊的任務延續。

其三、技術上的銜接：HVGP 的滑翔彈體、熱防護與導航整合技術，皆可能獲得美方支援，使其成為美日共同火力架構的一部分。Typhon 撤出後，日本得以在美方協助下，具備自主操作的中程陸基火力能力。

因此，Typhon 的撤離並非單一因素驅動，而是美軍整體火力調整與盟邦分工的結果。HVGP 並非取代 Typhon，而是接續其前沿陸基打擊角色，成為第一島鏈陸基火力網中的新主力。

總結而言，美軍將縱深與高端打擊作為核心任務，而第一島鏈的前沿中程火力逐步移交盟邦。HVGP 的成軍與 Typhon 的撤出並非因果，而是同屬印太火力架構重整的一部分。這象徵著島鏈火力網正從以美軍為主的第一階段，過渡至美日共同承擔、更加分層化的「第二階段火力網」。（照片翻攝資料照）