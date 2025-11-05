HYBE房時爀3度被警方傳喚！ 爆坑殺股東最重可判無期徒刑

房時爀因涉詐欺性不法交易，今早三度被韓警傳喚調查。翻攝YONHAP NEWS

世界級夯團BTS（防彈少年團）所屬HYBE娛樂創辦人房時爀，因涉入詐欺性不法交易，涉嫌從中大賺1900億韓元（約新台幣45.2億元）非法利得。今（5日）三度被警方傳喚接受調查。

三度赴警局報到：會誠實面對調查

據韓媒報導，首爾警察廳金融犯罪搜查隊今早以嫌疑人身分，對房時爀進行第二輪筆錄偵訊。警方早在9月已兩度公開傳喚他，如今這是第3次以嫌疑人身分出面接受調查。9月15日房時爀第一次被傳喚時，接受了長達14小時的高強度偵訊。當時他在媒體鏡頭前低頭致歉地說：「因為我的事情讓大家擔心，真的很抱歉，會誠實面對調查。」

房時爀被控分得1900億非法利得

回顧這起事件，房時爀涉嫌在2019年HYBE上市前，刻意向投資人隱瞞公司的上市計劃，進而誘使投資人將手中持股，出售轉讓給他親近的HYBE高層設立的私募基金。隨後HYBE啟動上市程序，該私募基金再將持股高價售出，而房時爀則依事前協議拿走30%的價差利潤，實際分得約1900億韓元的不法利益。

目前房時爀已因違反《資本市場法》被警方下達出境管制，若罪證屬實，最重可判無期徒刑，或處5年以上有期徒刑。不過房時爀堅稱公司在上市過程中均依法遵循相關規定，並未觸法。並表示，「這次是依警方要求前來配合追加調查，會誠實面對、積極配合所有程序。」



