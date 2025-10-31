HYBE男團TXT臺北大巨蛋加場確定 11月8日搶票開戰
韓國HYBE旗下人氣男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）近日喜訊連連，日本新專輯首周就熱銷突破31萬張，臺北大巨蛋演出門票更宣告完售，主辦單位也在31日宣布，將於2026年2月1日加場演出啦！
TXT自2019年出道以來，累積多項亮眼成績，YouTube總點閱數高達34億次，官方及成員Instagram帳號吸引超過6千萬人追蹤。他們於10月21日發行的日本第三張專輯《Starkissed》首周銷量達31萬8千張，迅速登上Oricon每日專輯排行榜首位，展現強大號召力，專輯中歌曲〈SSS（Sending Secret Signals）〉由知名搖滾音樂人HYDE參與製作，成員太顯對此表示「不可思議」，相關合照公開後也引發粉絲熱烈反應。
在全球擁有高人氣的同時，TXT不忘與台灣粉絲MOA的約定。繼2024年於林口體育館完成兩場演出後，他們將於2026年1月31日帶著巡演《TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT：TOMORROW＞ IN TAIPEI》返台開唱。門票於25日完售，線上同時有4萬人搶票，許多粉絲呼籲加場，主辦單位最終爭取到2026年2月1日於臺北大巨蛋加開一場演出，而加開場次不設Weverse會員優先購票，將於11月8日中午12點透過拓元系統全面開賣。
延伸閱讀
打臉王子！范姜彥豐批他「說法矛盾」 曝手握不倫戀鐵證
捲粿粿、王子不倫戀風波！ 簡廷芮發聲「未與任何人有不當關係」
唐綺陽10月獅子座運勢神預言？粿粿婚變「業力爆發」全中
其他人也在看
TXT臺北大巨蛋演唱會加場11/8開賣！時間地點、售票時間、票價座位不斷更新
TXT（TOMORROW X TOGETHER）宣布將於2026年1月31日在臺北大巨蛋舉辦《ACT：TOMORROW》巡演，演唱會門票10/24開放官方會員優先購（需先登記），10/25拓元售票系統全面開賣。TXT是BTS的師弟團，2019年出道由然竣、秀彬、杋圭、太顯、休寧凱五位成員組成，擁有《Blue Hour》、《Crown》、《Run Away》等熱門歌曲，受到全球粉絲歡迎，目前正在世界各地展開《ACT：TOMORROW》巡演的他們也將在台北與台灣MOA（官方粉絲名）見面！TXT演唱會時間地點、售票時間、票價座位、必聽歌單一次看。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 3 週前
GD出席APEC「結束秒來台」大巨蛋連唱2天再掀熱潮
GD出席APEC「結束秒來台」大巨蛋連唱2天再掀熱潮EBC東森娛樂 ・ 2 小時前
TXT宣布２／１臺北大巨蛋加場！11／8門票全面啟售
TXT於2019年出道以來，交出多項傲人成績單，YouTube總點閱達到34億次點擊，5位成員以及官方Instagram帳號共吸引逾6千萬人追蹤。他們10月21日正式在日本發行第三張專輯《Starkissed》，首周更創下熱銷31萬8千張的紀錄，迅速登上Oricon每日專輯排行榜榜首，展現在全球驚人號召...CTWANT ・ 2 小時前
蔡依林台灣跨年！首攻大巨蛋只唱3天 搶票時間曝光
歌迷千呼萬喚，「Jolin」蔡依林終於宣布首度在台北大巨蛋開唱的好消息，天后12月30日、12月31日及明年1月1日在台北大巨蛋連唱3場，邀請12萬名歌迷參與年度壓軸的狂歡盛典。Jolin以「PLEASURE」之名親手打造大型華麗奇幻的「人間樂園」，出道26年首次唱進大巨蛋的她，將化身主宰慾望與自由自由時報 ・ 9 小時前
TXT二度VR演唱會完美放電！CEO說話了 「下次換女團」
TXT二度VR演唱會完美放電！CEO說話了 「下次換女團」EBC東森娛樂 ・ 1 天前
沉浸感再升級！TXT《HEART ATTACK》零距離眼神交流
不同於首部《HYPERFOCUS》以強烈節奏及震撼舞蹈的風格，《HEART ATTACK》VR演唱會以「寫實奇幻校園」為主題，VR演唱會由粉紅色雲彩天空揭開序幕，一路進到校園空間內，瞬間又移動至賽車道上，最後則置身於被極光點亮的冬日風景。《HEART ATTACK》以先進的影像科技引領觀眾身...CTWANT ・ 1 天前
最後身影曝！「護理系女神」猝逝 大馬醫院報告出爐
最後身影曝！「護理系女神」猝逝 大馬醫院報告出爐EBC東森娛樂 ・ 5 小時前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
女星花2千體驗維也納髮廊…吹完髮型超嚇人！網笑翻：以為10年前舊照重發！
她描述阿姨吹得超認真又超用力，甚至因為瀏海吹不過去，差點要現場幫她直接剪掉，讓她緊張到狂喊「no no no no no no」，最後付了2000台幣換來一顆蓬度爆表的「維也納式華麗髮型」？雖然阿姨信心滿滿直誇「very pretty」，但她卻忍不住寫下：「我要這樣子去工作了嗎？」「阿...styletc ・ 4 小時前
「最帥展昭」甄志強驚傳上海病逝家屬痛徹心扉 過世前一天才發影片
曾在經典港劇《碧血青天楊家將》中扮演「展昭」、被封為「最帥展昭」的香港男星甄志強，驚傳在上海離世，享年59歲。甄志強的妻子今（31）日透過社群平台發布訃聞，證實了這項消息。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前
范姜彥豐二度聲明！手握鐵證打臉王子「說法前後矛盾」
范姜彥豐指控妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引發輿論。王子第一時間跳出來道歉，承認與粿粿間存在「超越朋友界線」的感情，但矢口否認介入他人家庭，對此，范姜彥豐31日晚間，再次發表律師聲明，直指王子的發文存在明顯矛盾。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前
王子11/16上海音樂會宣布取消！ 捲范姜彥豐、粿粿婚變...對外工作全喊卡
王子（邱勝翊）29日被范姜彥豐指控介入他跟粿粿的婚姻，他沒多久後發出聲明認錯，坦承在粿粿協議離婚的過程中，因為過度關心超出朋友的界線，讓他的優良形象馬上墜入谷底，原訂11月16日要在上海舉辦個人音樂會，主辦單位也在30日下午宣布取消，並開放大家退票。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 1 天前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿3年前答應求婚照曝 王子「當年反應」被挖出驚呆網
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，他發聲坦言，和粿粿有超過朋友間應有的界線。而粿粿3年前答應求婚的照片被挖出，對比王子的反應嚇壞不少網友。中天新聞網 ・ 1 天前