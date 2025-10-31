HYBE男團TXT臺北大巨蛋加場確定 11月8日搶票開戰

韓國HYBE旗下人氣男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）近日喜訊連連，日本新專輯首周就熱銷突破31萬張，臺北大巨蛋演出門票更宣告完售，主辦單位也在31日宣布，將於2026年2月1日加場演出啦！

TXT是HYBE旗下第一個攻大巨蛋的團體。(圖／翻攝自TOMORROW X TOGETHER官方X）

TXT自2019年出道以來，累積多項亮眼成績，YouTube總點閱數高達34億次，官方及成員Instagram帳號吸引超過6千萬人追蹤。他們於10月21日發行的日本第三張專輯《Starkissed》首周銷量達31萬8千張，迅速登上Oricon每日專輯排行榜首位，展現強大號召力，專輯中歌曲〈SSS（Sending Secret Signals）〉由知名搖滾音樂人HYDE參與製作，成員太顯對此表示「不可思議」，相關合照公開後也引發粉絲熱烈反應。

在全球擁有高人氣的同時，TXT不忘與台灣粉絲MOA的約定。繼2024年於林口體育館完成兩場演出後，他們將於2026年1月31日帶著巡演《TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT：TOMORROW＞ IN TAIPEI》返台開唱。門票於25日完售，線上同時有4萬人搶票，許多粉絲呼籲加場，主辦單位最終爭取到2026年2月1日於臺北大巨蛋加開一場演出，而加開場次不設Weverse會員優先購票，將於11月8日中午12點透過拓元系統全面開賣。

TXT臺北大巨蛋巡演宣布加場。（圖／翻攝自TOMORROW X TOGETHER官方IG）

