HYUNDAI完整陣容 進駐2026台北車展

【記者謝錦慧台北報導】備受全台車迷矚目的2026台北新車暨新能源車大展將於跨年檔期在台北世貿盛大開展，HYUNDAI汽車宣布以「HYUNDAI DRIVES BEYOND．現代驅動無界」作為本屆車展主軸，從品牌高度出發，向消費者傳遞HYUNDAI「產品線齊全、技術布局多元」的核心實力。



所謂「驅動無界」，不僅是跨越車款級距的完整佈局——涵蓋乘用車與商用車，滿足不同生活與產業的移動需求；更是跨越動力形式的長線承諾——在傳統高效燃油之外，HYUNDAI汽車亦同時推進渦輪油電、純電與氫能源等多元綠能動力發展，並以全球研發與工程實力為後盾，讓多元動力能在量產與市場需求之間穩健並行。放眼2030年，HYUNDAI汽車集團亦訂下電動化車款全球年銷量達330萬輛的目標，並規劃將油電車型擴增至18款以上、同步擴充綠能產品陣容，南陽實業也將依不同消費者需求，陸續規畫導入引進。



高效燃油動力、渦輪油電、純電動力 HYUNDAI展區全動能到齊

呼應「現代驅動無界」的主軸概念，本次HYUNDAI展區以不同動力科技的代表車款，完整呈現品牌由成熟可靠到新世代科技的全動能陣容。高效燃油動力方面，集結以輕奢精品風格擄獲都會族群的VENUE Boutique、以超規滿配定位帶來高性價比選擇的MUFASA、以全球累積銷售突破千萬台、備受市場驗證的超前之作TUCSON L，以及以正七人座空間與家庭機能取勝、連續三年榮獲「車訊風雲獎」最佳國產中大型MPV肯定的CUSTIN，展現從通勤到家庭乘載皆能全面對應的完整產品戰力。



渦輪油電陣容則聚焦節能與性能的平衡解方，帶來以更即時的電力輔助與更綿密的動力銜接，兼顧效率與駕馭回饋的TUCSON L高性能油電款，以及以非凡品味與頂級客製為訴求、強調豪華質感與舒適座艙的Santa Fe Calligraphy，讓油電科技不只是節能選擇，更是品味與駕馭質感的延伸；此外，SUV旗艦王者The All-New PALISADE Calligraphy亦為本次車展焦點，以五米級大器車格與七人座旗艦定位登場，搭載全新世代2.5T-Hybrid結合54kW電動馬達，帶來334匹綜效馬力的旗艦輸出，並以Calligraphy頂級客製規格，透過雕塑感線條、燈光識別與高質感用料，營造更貼近高端品牌所追求的沉浸式豪華氛圍，從動力、質感到空間尺度全面到位，重新定義家庭旗艦的高度。



純電動車方面，Fun電小精靈INSTER將以靈巧定位與鮮明個性，為都會日常帶來更輕盈、有趣的電動新選擇；高性能純電車IONIQ 5 N亦將同台展出，承襲N品牌賽道基因與高性能電動化技術，不僅在極致動力輸出與操控表現上令人熱血沸騰，更透過細膩的動力調校與多元駕駛模式，讓駕駛能輕鬆享受駕馭樂趣，充分展現HYUNDAI在高性能電動化領域的技術底氣與品牌企圖。



一日店長驚喜現身＋完成任務送限量好禮 展區互動熱度升溫

除了重量級車款同台亮相，HYUNDAI也於展覽期間規劃現場互動活動回饋車迷支持，並將在1月3日（六）推出「一日店長」特別企劃，邀請人氣YouTuber「麻姑師太-阿民」與氣質女神「丘涵」親臨現場，與民眾近距離互動、分享看展亮點。展期間凡至HYUNDAI展區參與指定活動並完成任務，即可獲得限量品牌週邊好禮，包含「品牌氣球」、「HYUNDAI車款貼紙」以及只送不賣的「INSTER絨毛掛飾杯套」，數量有限，送完為止。



HYUNDAI汽車誠摯邀請全台媒體與消費者，於2025年12月31日至2026年1月4日展覽期間，親臨台北世貿HYUNDAI展區，一同見證PALISADE Calligraphy的王者風采，與我們一同迎接嶄新的移動未來！



【2026 台北新車暨新能源車大展 - HYUNDAI 展出資訊】

展覽日期： 2025年12月31日(三) 至 2026年1月4日(日)

