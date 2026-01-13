HYUNDAI 汽車 12 月銷售重返二千台 單月新高
【記者謝志鵬台北報導】HYUNDAI 汽車 2025 年 12 月銷售表現強勢回溫，單月銷售重返 2,000 台大關，創下 2025 年單月新高；全年累計銷售突破 19,000 台，市占率達 4.6%，穩居非豪華乘用品牌第三名，展現品牌在台灣市場的穩健成長動能與產品競爭力。
HYUNDAI 汽車台灣總代理南陽實業指出，2025 年以更貼近消費者需求的產品節奏與通路深耕。旗下七人座 MPV 車款 CUSTIN 憑藉空間與配備優勢，奪下年度 MPV 銷售冠軍，2.0L 車型上市策略亦獲市場高度肯定；在商用車領域，PORTER 持續展現領導地位，穩坐三噸半級距 銷售冠軍。從乘用到商用的多級距佈局，凸顯 HYUNDAI 已在台灣建立穩固口碑與信賴。
CUSTIN 1.5T：升級影音旗艦版+高額0利率+專屬配件好禮，指定前行車紀錄器加碼升級GPS電子後視鏡，最高優惠價值11萬。
MUFASA : EASY GO方案 低月付 $4,999+配件禮1萬+前行車紀錄器，前行車紀錄器加碼升級GPS電子後視鏡。
TUCSON L：升級 AVM 環景影像＋80 萬 0 利率＋指定車型加贈電動尾門。
2026 年，南陽實業將以「創新設計（Evolution Design）、新能源（Eco Future）、駕馭體驗（N-Experience）」為年度行銷主軸，啟動「四季接力、一季一台新車」產品攻勢：第一季由純電都會新星 INSTER 率先登場，以 Pixels 設計、最長 465 km 續航與 V2L 等實用機能，帶動首波 300 台優惠預接單熱度；第二季推出在台北車展首次亮相的SUV 旗艦王者 The All-New PALISADE 2.5T-Hybrid，導入 TMED-II（P1＋P2 雙馬達）新世代油電系統，樹立品牌旗艦新標竿；第三季接續推出商旅旗艦 STARIA 1.6T-Hybrid，擴大油電覆蓋並強化家用、商旅與商用競爭力；第四季再以全新國產車型完善級距佈局、拓展年輕化與駕馭樂趣。
除新車外，2026 年也將同步強化通路與服務體驗，規劃於南港、宜蘭、桃園導入新據點並推進大型化全功能展示服務中心，直營據點自有率提升至 44%，自 2024 年起累積投入達 20 億元；同時持續導入 AI 技術助理、VR 模擬學習與數位化車主旅程升級，持續以多元動力與創新體驗，鞏固並挑戰國內非豪華品牌 TOP3 的領先地位。
