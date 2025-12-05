Hyundai 發表 MobED 平台，有望重現《死亡擱淺》夥伴機器人

韓國現代集團 3 日發表 MobED 機器人，這個看起來陽春卻又科幻的小傢伙，簡直就是從知名遊戲《死亡擱淺》中走出來的未來科技。

雖然和日系科幻浪漫的雙足機器人不同，Hyundai MobED 只有較為樸實的四個輪子，但它能做到的事幾乎就跟遊戲裡可以跟主角一起送貨的機器人相同。

MobED 外觀看起來陽春，是因為它就是一塊板子加上四個輪子，在我們的生活經驗裡，這就是搬家公司常在用的那種小拖板車，但裡面卻塞了非常多高端科技配備。它配備了可以連續工作 4 個小時的鋰電池，AI 驅動的光達、雷達和攝影機能夠感知週遭環境與路況，四個輪子能夠獨立轉向，輪軸能夠抬升 10～20 公分。

▲ MobED 可以擴充各種配件，達成多種任務。

這就讓 MobED 具備無人導航功能，可以跨越斜坡、樓梯、草地，承重能力達到 47 公斤，只要搭配好設定的指令，它就可以成為你的全自動工具推車、高爾夫桿弟或是露營幫手。

MobED 更大的潛力還是在商用場景，無論是在工廠、辦公室或是飯店餐廳，它都有應用可能。關鍵在於它的平板並非單純的一塊拖板，而是具備多種接口的擴充板。如果外接了機器手臂，就能夠夾取、鎖螺絲或是轉動物品，可以靈活補充生產線缺口；外接一個置物箱，它就能成為送貨員，或是移動式展示看板。更簡單卻強大的應用，只要接上攝影機，它就能在各種地形上做到「平移」拍攝，而無需軌道或吊臂，甚至也不用攝影師。

其實現代集團在 2022 年的 CES 展上，就首度展示了 MobED 的概念，如今他們進一步整合了電動車、波士頓動力和人工智慧技術後，正式推出量產型 MobED，產品詳細規格已經全部公佈，就只差售價尚未揭曉。

這類型的科技主要面臨三個考驗，畢竟在《死亡擱淺》的世界裡，沒有紅綠燈跟其他行人和車輛要應對，而現實世界中，這樣的「載具」如何上路，就會有法規與安全問題。其次，它的硬體雖然強大，但和人形機器人一樣，最關鍵的還是軟體。假設你講一句話，它就能聽懂並完成，那肯定賣爆，殘酷的現實是，截至目前，所有人形機器人都還做不到。

最後一個考驗依然是成本，這種科技載具，如果是太空探索或是軍事用途，或許可以不計成本去開發，但 MobED 的規格與設計，是朝向商用和消費型導向，假設特斯拉機器人 Optimus 售價真的壓在一百萬台幣以下，那麼 Hyundai MobED 至少要控制在 30 萬台幣以下。

或許我們多數人不會想買一台機器人帶在身邊，但一台智慧拖板車，似乎比較沒那麼可怕？

Hyundai Motor Group Unveils Production-Ready Autonomous Mobility Robot Platform ‘MobED’ at iREX 2025

（圖片來源：Hyundai）