HYUNDAI INSTER「Fun電小精靈」熱銷



【記者謝錦慧台北報導】HYUNDAI汽車「Fun電小精靈」INSTER 自上市以來，以都會輕巧車身搭配實用續航與親民售價，迅速獲得消費者青睞。HYUNDAI 汽車總代理南陽實業今日公布最新銷售成果，INSTER 上市至今全台收單已突破 200張，展現國內都會純電小車市場的高度成長潛力。隨著 INSTER 在全球多個市場同步熱銷，原廠產能持續滿載，台灣導入配額相對有限，熱門車型與車色目前平均候車期約為 3 個月，顯示市場反應十分熱烈。



INSTER 的設計理念，源自「城市裡最好玩的那台電動小車」。外觀以都會跨界休旅為靈感，透過短前後懸、飽滿輪拱與略帶越野感的車身比例，在小巧尺碼中營造出穩健站姿；頭尾燈組導入像素風格燈條與細膩飾板，讓車主一眼就能在街頭被辨識。車室則以年輕、簡約、科技為主軸，大面積水平中控設計搭配跳色飾板與多變收納機能，座椅可大角度放倒、滑移與變換，讓日常通勤、朋友出遊或週末小旅行，都能在輕鬆中展現個性風格與實用彈性。



在車色選擇上，更充分反映 INSTER 充滿個性的產品定位。整體銷售結構中，「鵝黃色」一枝獨秀，約占整體接單比重的 40%，成為多數車主展現自我風格的首選；其次為「白色」與「綠色」，各約占 20%，顯示都會年輕族群與家庭客層，既重視日常實用，也追求清新、帶有潮流感的視覺風格。



車型選擇方面，INSTER 亦展現高度產品競爭力。整體接單中，以兼顧入手門檻與實用續航的 EV400-B 為主力，約占 50%；續航表現更優異、配備更完整的 EV450 則占約 45%，可看出多數消費者對於純電車的使用情境，已從單純代步逐步擴展到通勤、休閒與短途旅遊等多元用途。



南陽實業表示，INSTER 以靈活車身尺碼、貼近日常的電能續航，加上充滿玩味的設計語彙與多變座艙機能，成功吸引追求新世代移動體驗的族群。因應全球熱銷與台灣配額有限的狀況，建議有意入主的消費者及早至全台 HYUNDAI 展示中心賞車洽詢與預訂。未來，HYUNDAI 也將持續強化展間體驗與試駕資源，讓更多消費者親自感受 INSTER 在都會穿梭、巷弄停車與假日出遊上的全方位實力，並持續拓展品牌在台純電產品線的深度與廣度。

