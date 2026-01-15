HYUNDAI PORTER II 稱霸 3.5 噸級貨車市場
(記者謝錦慧台北報導)HYUNDAI PORTER II 連續五年稱霸 3.5 噸級貨車市場 以更能載、更耐用、更便利，成為台灣頭家首選，HYUNDAI 商用車主力車款 PORTER II 柴油小霸王自 2006 年在台上市以來，深耕台灣運輸與工程用車市場，累積近 20 年口碑與信賴。憑藉務實耐用的產品特性與完整車型編成，PORTER II 更創下連續 5 年（2021–2025）蟬聯總重 3.5 噸級貨車銷售冠軍，年均銷售約 4,500 台，以實力長期獲得各行各業顧客青睞。
HYUNDAI 汽車台灣總代理南陽實業指出，PORTER II 的領先不僅來自長年市場驗證，更體現在「看得見、用得到」的關鍵差異：同級對比下更出色的承載能力、更扎實的底盤結構，以及更貼近營業情境的便利配備與一條龍原廠打造服務，協助車主提升出車效率、降低營運風險，成為許多頭家可靠的工作夥伴承載與結構全面強化，能載、耐操、穩定是硬實力 。
為提升長期耐用度與行駛穩定性，PORTER II 採用一體成形大樑（無焊接）並搭配 5.5 mm 厚度鋼材與「5 噸級大樑鋼材＋一體成形結構」設計理念，強化整體剛性與承載能力。此外，車體亦在引擎下方（油底殼旁）配置結構加強橫樑，進一步提升底盤支撐性，讓日常載運、路況起伏與長里程使用更踏實、更可靠。
PORTER II 配置塑鋼安全防爆油箱，並採車身中心位置設計，在意外側撞情境下更不易受影響；塑鋼材質也可降低鏽蝕造成的雜質汙染燃油風險。同時，PORTER II 全車系標配免熄火遙控上鎖，面對臨停裝卸、冷藏／冷凍配送等常見營業情境，即使不熄火也可完成鎖車，兼顧車輛與貨物安全。在座艙便性方面，PORTER II 以更貼近日常的內裝設計搭配實用置物機能，並配置方向盤高低調整與中央置杯架等貼心配備，讓頭家們在拚事業的每一天，也能感受到更便利的用車細節。
在車型選擇上，PORTER II 提供三種車廂車頭配置：標準單廂／豪華大單廂／雙廂。單廂與大單廂除標配原廠鐵床外，亦可加價 2 萬元選購原廠木床，讓車主可依載貨型態彈性配置；同時提供 5 速手排／6 速手自排兩種變速箱選項，充分滿足不同道路環境與工作需求。
為進一步回應頭家們常見的改裝與載貨升級需求，HYUNDAI 汽車近期亦提供 PORTER II 車主最常需要的原廠打造配件：升降尾門與常溫廂，強調從訂車到配件打造完成的一條龍式服務，協助車主更快完成工作配備到位。原廠打造同時提供更完整保固：尾門升降機構 2 年或 5 萬公里；尾門門板與常溫廂廂體結構 3 年或 10 萬公里保固。相較外部打造，可有效降低車主面臨的等待期漫長、價格不透明，以及打造過程中車輛移動所帶來的不確定性與風險，讓顧客以更有效率的方式快速滿足配件需求，專注投入日常營運。
2026 年式 PORTER II 全車系正式導入，HYUNDAI 汽車公布最新建議售價如下。標準單廂6速手排標準單廂售價*$74.8 萬。5 速手自排豪華大單廂 $78.8 萬。5 速手自排雙廂$80.8 萬。6 速手排雙廂 $91.8 萬。5 速手自排 $95.8 萬。
*以上車型標配原廠進口鐵床，單廂、大單廂車型選配原廠木床車型優惠價 2 萬元。
