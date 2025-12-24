I人年度社死日！全場Gogoro一起唱叮叮噹 車主崩潰：趕快催油門

Gogoro系統設定聖誕節前一天車子會唱歌。（圖／翻攝臉書／Gogoro Taiwan）

隨著聖誕節腳步接近，Gogoro再度為車主準備節慶彩蛋。自24日至25日，只要啟動或停妥車輛，車輛便會自動響起聖誕音樂，為街頭增添濃厚過節氛圍，也讓網友直呼「今天是I人Gogoro車主的社死日。」

這項年度聖誕音效推出後，部分車主直呼相當療癒，有人分享「早上聽了兩次，心情都變好了」，甚至遇到音樂中斷時，還期待能再播放一次。隨著車主數量增加，也有民眾注意到，停車場或街邊不時傳出此起彼落的聖誕旋律，形容氣氛相當溫馨。

廣告 廣告

不過，這份驚喜對性格較為內向的車主而言，卻成了不小的壓力。有不少人形容，每次停車或發動時，突如其來的音樂讓自己瞬間成為眾人目光焦點，直呼相當尷尬。相關討論在網路上掀起共鳴，網友紛紛表示「一年一度的Gogoro車主社死日」、「這是專門為I人準備的考驗」、「真的每年都要社死一次，今天停好車路人都回頭看我」、「早餐店老闆娘還問我：你們每一台Gogoro怎麼都在唱歌」、「為了在停好車後立刻按開車廂，我出門前在家裡練習了三次」、「啟動後馬上催一點油門」、「一早起床就聽到一堆叮叮噹要出門上班了」、「半夜一點突然聽到鄰居的車在唱歌，過了兩秒就停了，想必車主當下應該很驚慌」。

對於不習慣高調音效的車主，網友也分享應對方式。依照過往經驗，聖誕音樂通常「會唱5次」後自行停止；若不想等待，也有人建議，在音樂響起時立刻操作方向燈，即可手動中斷播放，暫時讓車輛回歸安靜狀態。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

冷氣團來襲！急凍10度一路濕冷至週六 高山有望飄雪

台東強震威力約0.7顆原子彈 氣象署最新說明！專家：春節大地震機率降低

冷氣團將大舉南下！耶誕夜越晚越冷「低溫探12度」 最凍時間點出爐