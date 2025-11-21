「i人」談情孤獨又內斂！黃玠瑋揭暗戀多年情史：為愛一搏

黃玠瑋推出全新創作〈i人情歌〉。環球音樂提供

「唱作女聲」黃玠瑋暌違1年推出全新創作〈i人情歌〉，創作靈感源自她熱愛的日本動畫大師新海誠的經典作品《秒速五公分》。電影中對「距離、時間與遺憾」的細膩描繪，使她深受觸動，將同樣的淡淡哀愁轉化為極具畫面感的音樂敘事。

她與合作多年的金曲製作人陳君豪再度攜手，共同打造這首細膩的「i人系」情歌。〈i人情歌〉從緩慢的琴音展開，帶聽者步入感性的故事氛圍。黃玠瑋特別以「小寫的i」作為曲名與歌詞視覺設計，「就像一個人站在原地」，象徵i人在愛裡的內斂、孤獨與深情。

廣告 廣告

黃玠瑋推出全新創作〈i人情歌〉。環球音樂提供

黃玠瑋透露，她也曾有一段長達數年的暗戀，意想不到的是，她在苦澀的暗戀過程中，曾鼓起勇氣，想盡辦法讓對方知道心意，展現i人雖內斂却同樣能「為愛一搏」的堅定。〈i人情歌〉並非一段止步於遺憾的故事，她在歌中留下希望伏筆，以溫柔而堅定的力量，鼓勵每個內向者相信，就算平時習慣以獨白替代對白，真心仍有機會讓「一個人的i」，走向「兩個人的ii」。

黃玠瑋推出全新創作〈i人情歌〉。環球音樂提供



回到原文

更多鏡報報導

羅志祥被逼出手！遭傳乾爹身份不單純 怒追造謠者「絕不姑息」

楊宗緯二度出手反擊！遭爆惡鄰正式提告妨害名譽洩個資

Energy近況曝光！揭「聖誕夜驚魂」五月天怪獸、阿信都來了