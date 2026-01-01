跨年晚會湧20萬人維安全面升級 蔣萬安感謝民眾配合：讓城市持續安全
吸引約20萬人參與的台北市跨年晚會落幕，市長蔣萬安今天（1日）說，非常感謝所有參與者的體諒，還有所有局處人員共同努力，讓活動圓滿順利；後續還有年貨大街、台北燈節等許多大型活動，市府將踩穩腳步，讓這座城市持續安全。
台北市去年12月19日發生導致包含嫌犯在內4人死亡的隨機攻擊案，市府為此加嚴昨天跨年晚會維安，光在市政府及台北101周邊就部署逾3000名警、消及民力執勤，並逐一實施參與民眾入場前安檢。
對於跨年晚會整體狀況，蔣萬安今天上午出席市府115年元旦升旗路跑前被媒體堵訪表示，此次活動維安全面升級，非常感謝民眾的體諒及配合，讓一切順利。他說，還要感謝各局處員工，包含最辛苦的警察局、消防局、衛生局、交通局等，共同確保所有參加者的安全，以及散場後迅速讓環境復原的環保局清潔隊，此次活動能圓滿順利，有賴於所有市府員工。
蔣萬安表示，除了感謝再感謝，市府將持續努力、滾動式檢討並精進各項安全工作，後續還有年貨大街、台北燈節等許多大型活動，他會踩穩腳步，讓這座城市持續安全，讓市民都開心出門、平安回家。
環保局透過新聞稿表示，昨天跨年共出動26輛清潔車輛、8部拖車式流動廁所，並設置66處資源回收站、264個大型垃圾桶。與往年相比，今年晚會後場地垃圾量明顯下降，散落廢棄物也大幅減少，顯示市民環境意識逐年提升。
環保局統計，散場後共動員716名清潔隊人力，在1小時內順利完成場地復原，共清運10.8公噸一般垃圾、5.7公噸資源回收，分別較去年減少5.1公噸及3.6公噸。
此外，活動現場共告發7件亂丟菸蒂違規行為，且沒有接獲活動擴音設施噪音陳情案件。環保局表示，這份成果來自於每名參與者的自律與配合，也再次證明台北是座重視公共環境品質的城市。
