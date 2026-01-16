i-dle唱進臺北大巨蛋！1/24官方會員優先購、2/1 KKTIX開賣！時間地點、票價座位、粉絲福利一次看
南韓人氣女團i-dle（原名(G)I-DLE）宣布將於2026年3月7日在臺北大巨蛋開唱！i-dle這次的世界巡演《Syncopation》明年2月從首爾起跑，將在台北、曼谷、雪梨、新加坡、香港等地開唱。i-dle成功挺過韓國偶像的7年魔咒，以i-dle為名全新出發，其中成員舒華來自台灣，今年也在台灣出席許多活動，與姐姐們一路從台北流行音樂中心、台北小巨蛋唱到臺北大巨蛋，期待明年和更多Neverland（官方粉絲名）見面！i-dle演唱會時間地點、售票時間、票價座位、粉絲福利、必聽歌單一次看。
i-dle演唱會｜時間地點
演出日期：2026/03/07（六）17:00
演出地點：臺北大巨蛋
i-dle演唱會｜售票時間
【官方會員優先購】
登記時間：2026/01/16（五）12:00～2026/01/19（一）12:00 止
登記網址：Berriz 網站
售票時間：2026/1/24（六）18:00 至 22:00 止
售票平台：KKTIX
【國泰世華 CUBE 卡友優先購】
售票時間：2026/02/01（日）10:00～13:59 止
售票平台：KKTIX
【全面開賣】
售票時間：2026/02/01 （日）14:30
售票平台：KKTIX
每一個KKTIX會員帳號最多可購買張數的上限是4張。
若同時是 i-dle Berriz OFFICIAL FANCLUB NEVERLAND 會員，亦持有國泰世華 CUBE 信用卡，最多可購買的張數上限亦為4張。（舉例：若在1/24的會員優先購購買了2張門票，在信用卡優先購和全面啟售時，總共只能再購買2張門票。）
i-dle唱會｜票價、座位圖
演出票價：NT$7,180（VIP）/ $7,100 / $6,880 / $6,280 / $5,980 / $4,980 / $4,580 / $3,680 / $2,480 / $2,280 (全場座席，一人一票，對號入座)
座位圖：
i-dle演唱會｜VIP粉絲福利
票價 NT$7,180（VIP）為 NT$7,100 演出票券，可以 NT$80 加購 Sound Check Party 福利，欲參加者，購票時請務必選取B2層票種（NT$7,100）+加購80元福利之選項。
i-dle演唱會｜必聽歌單
《Good Thing》
《Queencard》
《Tomboy》
《Nxde》
《LION》
《Oh my god》
（影片來源：HYBE LABELS、SEVENTEEN YouTube，如遭移除敬請見諒）
