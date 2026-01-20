i-dle大巨蛋演唱會 1/24官方會員開搶！KKTIX搶票技巧、會員註冊、事前準備全攻略！
韓國人氣女團i-dle將於3/7首度登上臺北大巨蛋開唱！目前僅公開一個場次，讓奶味藍（ Neverland，粉絲名）們紛紛摩拳擦掌，準備開啟新一波搶票大戰！本次i-dle演唱會門票分三階段販售，第一階段為官方會員優先購，第二階段開放國泰世華CUBE卡友購票，第三階段才是全面開賣，官方售票平台為KKTIX。以下就為尚不熟悉各階段搶票流程以及KKTIX搶票技巧的讀者們整理完整攻略，從會員註冊、座位選擇到購票技巧、付款方式、取票方式、退票方式一手抓，讓搶票更順利！
【事前準備】
一、筆記搶票時間
❣️1/24（六）官方會員優先購
官方會員優先購需要加入Berriz，並成為 i-dle OFFICIAL FANCLUB NEVERLAND 的有效會員，會員資格須持續有效至購票登記截止為止，但小編建議會員資格最好到演唱會結束更保險！除了加入會員外還要在指定登記時間完成登記，才能在 1/24 開放官方會員優先購階段購票！
登記時間：2026/01/16（五）12:00～2026/01/19（一）12:00 止
登記網址：Berriz 網站
售票時間：2026/01/24（六）18:00～22:00
售票平台：KKTIX
購票流程：成為 i-dle OFFICIAL FANCLUB NEVERLAND 有效會員👉1/16~1/19登記表單👉1/24登入KKTIX網站會員👉選擇票價及張數👉輸入「Membership ID」👉完成資料填寫並確認訂單👉信用卡付款👉完成購票
❣️2/1（日）國泰世華CUBE卡友優先購
售票時間：2026/02/01（日）10:00～13:59
售票平台：KKTIX
詳細說明：國泰世華官網
購票流程：登入KKTIX網站會員👉選擇票種【國泰世華CUBE卡優先購】👉選擇票價及張數👉完成資料填寫並確認訂單👉選擇信用卡付款，輸入國泰世華CUBE信用卡卡號、有效年月、卡片後末三碼👉完成購票
❣️2/1（日）全面開賣
售票時間：2026/02/01 （日）14:30
售票平台：KKTIX
購票流程：登入KKTIX網站會員👉選擇票價及張數👉完成資料填寫並確認訂單👉信用卡付款👉完成購票
二、KKTIX會員註冊、完成手機信箱驗證
筆記好搶票時間後，最重要的是註冊KKTIX會員，沒有KKTIX會員無法購票，所以務必於購票前24小時前完成註冊，並驗證「手機號碼」及「電子郵件地址」。
點擊KKTIX右上角「註冊」，填寫相關資料。
※E-mail盡量不要填Yahoo或Hotmail郵件信箱，以免因為擋信、漏信，甚至被視為垃圾郵件而無法收到訂單成立通知信。
登入後點擊右上角暱稱位置，進入「設定」→「修改帳號設定」，驗證E-mail和手機號碼，底下出現如下圖驗證的成功文字才算完成。
一定要填寫「報名預填資料」中的個人資料，包含姓名、身分證件號碼，一定要填寫正確且真實的資料，否則對實名制入場之活動不利。這個地方填好後在購票時會自動代入聯絡人資料欄位以及實名制的第一張票券。
*本次i-dle演唱會非採實名制入場，但先填寫以後也能用。
三、確認付款方式
本次i-dle演唱會僅限線上信用卡付款（VISA / MASTERCARD / JCB），在國泰CUBE卡友優先購階段，僅限使用國泰CUBE信用卡。可以先用記事本複製好以下三樣資訊，購票時可快速複製貼上！
信用卡卡號
有效期限（月份/年份）
驗證碼（卡背面末三碼）
四、確認座位圖和票價
i-dle演唱會有9個價位，搶票前確認自己要的票價和票區代號，最好準備前三順位寫在紙上，搶票時才不會因為第一順位沒了而驚慌，請馬上根據順位搶下去！
此外，想要參加彩排的粉絲，購票時要選取B2層票種(NT$7,100)+加購80元福利之選項，光是選$7,100的話就沒有彩排喔。
演出票價：NT$7,180（VIP）／$7,100／$6,880／$6,280／$5,980／$4,980／$4,580／$3,680／$2,480／$2,280 (全場座席，一人一票，對號入座)
座位圖：
五、研讀購票注意事項
每次搶票最重要的除了當下的速度，就是要提前研讀售票頁面的注意事項，以下為讀者畫重點。
每位KKTIX會員每場限購4張👉注意是每個KKTIX會員，在三個階段加總起來最多就是4張喔。
僅提供「電腦配位」，依實際開放區域為主，恕無法選擇區域👉這次只能選票價，票區是系統分配的！
付款方式僅限信用卡👉沒有信用卡的請提前跟親友確認能否借刷，不限本人信用卡，但刷卡當下會需要收驗證碼，要確認持卡人能在搶票當下即時回覆喔。
如需退票要在購買票券後3日內（不含購票日），並且會扣票面金額5%手續費。
【搶票SOP】
一、進入購票頁面
第一步進入購票頁面，點擊「立即購票」進入「選擇票種」，點擊想要的票區和張數後，記得勾下方的「我已閱讀...」那行文字，再點擊下一步。
二、選擇票價和數量
通常KKTIX會開放「自行選位」和「電腦配位」，但i-dle演唱會僅提供「電腦配位」，只能選擇票價，票區會由系統自動配對。
官網原文：僅提供「電腦配位」，依實際開放區域為主，恕無法選擇區域，系統將自動配至選擇票價的最適區域及相連座位，若當下已無相連座位，系統會配符合選擇張數的不相連座位。
另外在系統查詢空位時請耐心等候，千萬不要隨便按重整，如此一來就等於重頭來過，直接被退到隊伍的尾端！
三、自行選位小技巧
雖然這次i-dle演唱會用不到，但可留著下次用的選位小技巧。通常自行選位會先幫你排那一區最靠前排的位子，但可能就會在那一排的最邊邊，想要在中間的朋友就需要透過自行選位換位。進入選位頁面可以先透過加購的方式選定想要換的位子，確定該位子進入你右側的購物車後，再刪除原座位（一樣是右側，該座位右上角有叉叉可刪除），如此一來確保不會在更換座位時，既沒搶到想要的新座位，回頭又丟了本來的座位，只能再往後面選。
四、確認資料
選定票價和數量後，進入確認頁面，一般會自動代入會員資料，所以記得一定要先填寫並確認會員基本資料無誤，這一步驟就不會花時間。
五、取票方式、付款方式
i-dle演唱會僅開放信用卡付款，請預備好信用卡，並複製好信用卡資訊（卡號、有效日期、卡背面末三碼）。
KKTIX取票方式為全家取票，手續費每筆$30/4張為限，請於全家便利商店繳納給櫃檯。活動前7天起開放全家機台取票。
六、確認訂單、取票時間
付款完成後可至KKTIX官網右上角暱稱點擊下拉選單「訂單」，確認訂單狀態。這次i-dle演唱會演出前7日開放取票，至全家便利商店機台輸入「會員身份證字號」及 「取票號碼」方可取票，手續費每筆30元，列印小白單後至櫃檯繳費，並取得正式票券。
七、可將活動加入Google日曆提醒
還可以將活動加入Google日曆提醒，避免忘記如此重要的演唱會活動！
【KKTIX搶票技巧－Check清單】
最好是用電腦搶，手機為輔。
使用電腦搶票時請盡量只留KKTIX和中原標準時間兩個分頁，用手機搶的話也請先關掉其他視窗。
使用多個裝置、瀏覽器、視窗、分頁有機會導致購票失敗或異常。
可嘗試先清除瀏覽器cookie，據傳可以提升瀏覽器速度，但記得清完之後要重新登入KKTIX官網會員！
於整點重新整理購票頁面，不要為了搶快在59分就點下去，那就真的輸在起跑點上了！
所有資料（身分證字號、優先購驗證碼、要刷的信用卡資訊）都要先儲存複製在記事本上，以便快速輸入。
在系統查詢空位時請耐心等候，千萬不要隨便按重整，如此一來就等於重頭來過，直接被退到隊伍的尾端！就算顯示已售完也不要重整，重複按確定、送出，都還有機會撿到釋出的票券。
因為填寫資料的時間是10分鐘，搶票開始後30分鐘通常每10分鐘都會有些票掉出來，有等有機會！
有票噴霧加持！！！
以上就是KKTIX搶票攻略與小技巧，希望能幫助所有想要見到偶像的歌迷和粉絲們，事前準備都完成後，有空可以多上KKTIX網站熟悉動線，偷偷用其他場次練習一下流程，然後多做好事累積買到票的運氣，祝福所有想要票的讀者都能如願以償、心想事成！
其他人也在看
一表還原台灣「啃老血案」弒親地圖 爸媽一行為恐成催命符
新北市蘆洲區一對經營蔥油餅攤的67歲廖姓與75歲許姓夫妻，疑因金錢問題遭36歲啃老族兒子殺害。回顧近5年各縣市弒親案件，這類由「經濟依賴」演變成血案的悲劇早已不是首例。根據警方統計，弒親者與被害者的關係多為直系親屬，糾紛導火線往往與金錢索求、長期失業產生的口角有關。鏡報 ・ 7 小時前 ・ 170
232條款雙面刃？台積電大利多 聯電、世界先進爆「邊緣化」危機
台美對等關稅談判落幕，台灣擴大投資美國，拿到與日韓相同的15%關稅，在232條款談判中率先拿到最優惠稅率，對於「護國神山」是一大幫助。然專家也憂心，未赴美設廠的晶片商恐被邊緣化，包括聯電與世界先進。中時財經即時 ・ 3 小時前 ・ 12
獨子弒親狂砍37刀！稱「給5千太少」 家屬怒斥：每月至少給4、5萬
即時中心／温芸萱報導新北市蘆洲日前發生震驚社會的雙屍命案，一對廖姓夫妻在家中遭人持開山刀狂砍37刀身亡。警方調查後鎖定36歲獨子涉有重嫌，嫌犯案發當天向父母要錢，雖拿到5千元仍不滿，與雙親爆發激烈爭執後行凶，犯後逃逸並藏身新莊運動公園過夜，昨晚落網。嫌犯供稱長期家庭不睦、遭嚴格管教，指母親每月僅給5千元零用錢太少，但死者家屬強烈駁斥，指死者老來得子、十分疼愛嫌犯，且每月至少給4至5萬生活費。民視 ・ 1 小時前 ・ 51
77歲張小燕近況曝...燦笑同框天后們 張清芳「高挑帥兒也在場」成焦點
知名造型師李明川雖然忙於工作，但不時仍會透過社群分享生活，近日，他曝光一組用餐的大合照，只見張小燕、張清芳、方芳芳等人都齊聚一堂，讓網友瞬間驚呼：「這餐含金量好高」蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 6
【WBC】官網公開大聯盟球員42人參戰名單 10國入列沒有台灣
世界棒球經典賽即將在3月登場，各隊參賽陣容逐漸曝光，根據官網最新統計，在目前已確定參戰的球員中，共有42位屬於大聯盟球員，且20隊中有多達10國有大聯盟球星，但不包含台灣。上報 ・ 3 小時前 ・ 42
24歲男聚餐吐血送醫！醫生從肺部取出「這物」 他傻眼：小學弄丟的
《寧波晚報》報導，急診檢查顯示，小林左肺存在局部支氣管擴張並伴隨感染，氣道內疑似有阻塞物，且供血血管形態異常，稍有刺激便可能引發大出血。考量患者年僅24歲，卻出現與年齡不相符的肺部病變，醫師高度警覺，認為必須進一步探查。不過，小林一度因恐懼檢查而拒絕手術，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 47
曾算中柯文哲出事！周映君預言2026國運「5大變數浮現」斷言4字
生活中心／綜合報導2026年適逢60年一遇的「赤馬紅羊劫」，曾鐵口直斷民眾黨前主席 柯文哲「沒有總統命」的命理師周映君，近日再度針對2026年丙午年國運提出預測。她指出，丙午年屬「火上加火」，政治、經濟與國際局勢勢必出現震盪，但整體仍屬「有驚無險」，不致全面失控。民視健康長照網 ・ 23 小時前 ・ 236
Rain點名她為何不跳 「聽障粉絲發文」釣出雨神親自回覆：是我不夠體貼
Rain（鄭智薰）上周睽違20年於台北小巨蛋開唱，演出過程中，他點名一位粉絲沒有跟著音樂起舞，後來該名粉絲在社群上自述是名聽障人士，所以當下才無法通理解偶像在說些什麼，擔心Rain會因此誤會。沒想到該則貼文真的被Rain看見，還親自以繁體中文留言回應：「真心感謝你來觀看演出，我很感動。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 59 分鐘前 ・ 1
蔥油餅伯賣200份餅才夠給零用錢 啃老逆子「嫌太少」狠弒雙親導火線曝光
廖姓死者與妻子擺攤維生，平時在三重販售蔥油餅，其每份蔥油餅要價僅25元，因價格實惠、滋味可口而吸引大批死忠顧客，夫妻倆靠擺攤養大獨生子，廖男卻於17日晚間先後殺害2名死者，於當日晚間逃逸，並在稍早落網。據了解，廖嫌退伍後就沒有正當工作，平時沉迷手遊電玩，靠著打...CTWANT ・ 17 小時前 ・ 195
力積電銅鑼廠以18億美元售予美光，做為後段先進封裝廠，預計Q2完成
【財訊快報／記者李純君報導】產線含括邏輯與記憶體代工的力積電(6770)17日宣布，將旗下銅鑼廠以18億美元出售給美光，而此一交易預計在今年第二季完成，在處分投資收益的挹注下，將會大大美化力積電今年全年財報。而銅鑼廠將成為美光的後段先進封裝廠區。力積電宣布與記憶體大廠美光科技(Micron)，簽署獨家合作意向書(LOI，Letter of Intent)，將銅鑼廠以18億美元現金售予美光。有關此項跨國合作的後續執行，力積電補充，雙方具體合作內容將依據正式契約條款而定。在雙方正式簽約並經相關法規核准以後，這項售廠交易計畫預計將於今年第二季完成。力積電也提到，美光將和力積電建立DRAM先進封裝的長期晶圓代工關係，美光也將協助力積電在新竹P3廠精進現有利基型DRAM製程技術。力積電將藉此強化財務體質，趁全球記憶體景氣翻揚，結合3D晶圓堆疊(WoW)、中介層(Interposer)等先進封裝技術和材料，力積電將轉型躋身AI供應鏈重要環節。力積電董事長黃崇仁表示，這一波AI應用風潮帶動全球DRAM景氣上揚，可迅速擴充產能的銅鑼新廠，順勢成為美光與力積電合作雙贏的支點。出售銅鑼廠除可改善力積電財務財訊快報 ・ 1 天前 ・ 5
電信費也記得歸戶！他設定完發票秒中500元 網：謝謝提醒
日前有網友分享，因未完成載具歸戶，錯失200萬元獎金。近日一名網友也提醒，電信費也記得完成載具歸戶，他設定完後還意外中了電子發票500元獎項。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
台灣一片白茫茫！專家曬1圖示警：如冷空氣傾瀉而下
生活中心／周孟漢報導氣象署今（20）日上午10點44分發布低溫特報，預計影響時間為20日下午至21日晚上。橙色燈號地區包括：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣；黃色燈號地區則有苗栗縣、金門縣。眼看氣溫驟降，知名氣象粉專《台灣颱風論壇─天氣特急》便曬出1張「冷空氣傾瀉而下」的衛星雲圖，直喊「越晚越冷、風寒感受加劇」。民視 ・ 2 小時前 ・ 2
柯志恩高雄市長贏定了？最新網路民調「史詩級輾碎」
2026高雄市長確定藍綠對決組合，綠委賴瑞隆在綠營初選民調勝出，對戰藍委柯志恩。對此，據一份最新網路民調顯示，柯志恩以86%的支持度輾壓賴瑞隆的7%，引發討論。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 808
欠錢拚重生／獨家！沒錢也要快樂度日 陳致遠、林秀琴嗑酒肉尋歡
前職棒球星陳致遠與妻子林秀琴淡出演藝圈，夫妻倆行事低調，鮮少公開露面。1月初晚間，本刊直擊兩人現身台北東區巷弄內一家燒肉店，當晚夫妻倆並未刻意遮掩行蹤，輕裝上陣坐在店內用餐，一邊烤肉、一邊小酌，互動自然，雖然之前投資頻頻失利，但兩人看來輕鬆愉快，頗能品嘗人生風波裡的小確幸。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 50
「煮泡麵加蛋」被男友罵公主病！網歪樓「曬1圖」：有皇太后病
生活中心／綜合報導泡麵加點配料竟然也能成為情侶爭吵的導火線？近期有名女網友在社群發文抱怨，自己吃泡麵時習慣打顆蛋，卻因此被前男友貼上「公主病」標籤，兩人為此爆發激烈口角。貼文曝光後立刻掀起熱議，不少網友看傻眼，直呼「公主病、拜金女的門檻也太低了吧」，也讓不少人感慨，連吃泡麵都能被嫌棄，價值觀差這麼多，分開反而是解脫。民視 ・ 1 天前 ・ 72
何妤玟親揭童年創傷！媽媽嫁美國人 她3歲被送寄養「像皮球被拋來拋去」
《小姐不熙娣》由Sandy吳姍儒代班主持，攜手派翠克與新加入的生力軍薔薔。最新一集以「人生直接失控開播？連八點檔都不敢這樣演！」為題，邀請賴雅妍、初孟軒、關韶文、何妤玟、王少偉以及班底Peggy、朱琦郁，輪番揭露比戲劇還荒謬的人生真實經歷。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 5
-20度極冷空氣來了！下週大雨開炸 恐濕冷5天「最凍時段曝」
小心來自蒙古的大寒！日前中央氣象局前局長鄭明典表示，有-20度的極冷空氣從北方南下，雖然台灣有海洋讓降溫不極端，但仍須留意其影響。而中央氣象署預報，這波「蒙古大寒」不只會來帶降溫，水氣也相當多，北東預計下週一（19日）越晚雨越多，一路下到下週五（23日）；低溫則是下週三（21日）起夜間清晨，北部、宜蘭空曠地區最冷探10度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
Lulu婚宴倒數！公開第二波絕美婚紗照 陳漢典心疼老婆「一人兼多差」
陳漢典、LULU（黃路梓茵）繼先前赴日本富士山拍攝婚紗照曝光後，即將在下週（25日）舉辦婚宴的兩人，再度釋出另外兩套絕美婚紗照，除了婚紗、造型設定、拍攝形式到行程安排幾乎都由 LULU 提出構想，婚宴本身的節目流程及細節也都是LULU一手規劃，身為新郎的陳漢典則以「軍師」身分提出建議，兩人再反覆討論後才定案。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 35
鄭伊健「第1天拍戲就被嚇爛」 曝台灣跟香港劇組巨大差異
鄭伊健19日為新戲《百萬人推裡》宣傳，特別赴台出席記者會，同劇的婁峻碩、李霈瑜、曾文翰（阿翰）也一同出席，受訪時鄭伊健表示，自己第一天開拍就嚇到，坦承一開始非常不習慣。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前 ・ 28
早餐店因病停業！萬人見「這幕」淚讚喊：做人太成功
生活中心／曾詠晞報導16日一名網友在臉書社團分享一張動人照片，並配文「鐵捲門上有洋蔥」來表達心中的感動。位於台北市市民大道附近的一家老字號早餐店，近期因老闆身體不適暫時歇業，在鐵捲門上貼出休息告示。沒想到原本簡單的公告，竟意外被滿滿的「祝福留言」包圍，熟客們自發的在門口張貼字條為老闆打氣。這幕充滿溫馨的畫面被上傳至許多臉書社團後，隨即引發萬人按讚，不禁讓網友感嘆「哇…好成功的一間店」。民視健康長照網 ・ 20 小時前 ・ 4