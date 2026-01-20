i-dle大巨蛋演唱會 1/24官方會員開搶！KKTIX搶票技巧、會員註冊、事前準備全攻略！

韓國人氣女團i-dle將於3/7首度登上臺北大巨蛋開唱！目前僅公開一個場次，讓奶味藍（Neverland，粉絲名）們紛紛摩拳擦掌，準備開啟新一波搶票大戰！本次i-dle演唱會門票分三階段販售，第一階段為官方會員優先購，第二階段開放國泰世華CUBE卡友購票，第三階段才是全面開賣，官方售票平台為KKTIX。以下就為尚不熟悉各階段搶票流程以及KKTIX搶票技巧的讀者們整理完整攻略，從會員註冊、座位選擇到購票技巧、付款方式、取票方式、退票方式一手抓，讓搶票更順利！

i-dle演唱會 1/24官方會員優先購、2/1 KKTIX全面開賣。

【事前準備】

一、筆記搶票時間

❣️1/24（六）官方會員優先購

官方會員優先購需要加入Berriz，並成為 i-dle OFFICIAL FANCLUB NEVERLAND 的有效會員，會員資格須持續有效至購票登記截止為止，但小編建議會員資格最好到演唱會結束更保險！除了加入會員外還要在指定登記時間完成登記，才能在 1/24 開放官方會員優先購階段購票！

登記時間：2026/01/16（五）12:00～2026/01/19（一）12:00 止

登記網址：Berriz 網站

售票時間：2026/01/24（六）18:00～22:00

售票平台：KKTIX

購票流程：成為 i-dle OFFICIAL FANCLUB NEVERLAND 有效會員👉1/16~1/19登記表單👉1/24登入KKTIX網站會員👉選擇票價及張數👉輸入「Membership ID」👉完成資料填寫並確認訂單👉信用卡付款👉完成購票

❣️2/1（日）國泰世華CUBE卡友優先購

❣️2/1（日）全面開賣

二、KKTIX會員註冊、完成手機信箱驗證

筆記好搶票時間後，最重要的是註冊KKTIX會員，沒有KKTIX會員無法購票，所以務必於購票前24小時完成註冊，並驗證「手機號碼」及「電子郵件地址」。

點擊KKTIX右上角「註冊」，填寫相關資料。

※E-mail盡量填常用郵件信箱，以免因為擋信、漏信，甚至被視為垃圾郵件而無法收到訂單成立通知信。

KKTIX會員註冊圖解：建立KKTIX會員帳號。

登入後點擊右上角暱稱位置，進入「設定」→「修改帳號設定」，驗證E-mail和手機號碼，底下出現如下圖驗證的成功文字才算完成。

KKTIX會員註冊圖解：完成E-mail和手機驗證。

一定要填寫「報名預填資料」中的個人資料，包含姓名、身分證件號碼，一定要填寫正確且真實的資料，否則對實名制入場之活動不利。這個地方填好後在購票時會自動代入聯絡人資料欄位以及實名制的第一張票券。

*本次i-dle演唱會非採實名制入場，但先填寫以後也能用。

KKTIX會員註冊圖解：報名預填資料。

三、確認付款方式

本次i-dle演唱會僅限線上信用卡付款（VISA / MASTERCARD / JCB），在國泰CUBE卡友優先購階段，僅限使用國泰CUBE信用卡。可以先用記事本複製好以下三項資訊，購票時可快速複製貼上！

信用卡卡號

有效期限（月份/年份）

驗證碼（卡背面末三碼）

KKTIX搶票事前準備：提前複製好信用卡需填資訊

四、確認座位圖和票價

i-dle演唱會有9個價位，搶票前確認自己要的票價和票區代號，最好準備前三順位寫在紙上，搶票時才不會因為第一順位沒了而驚慌，請馬上根據順位搶下去！

此外，想要參加彩排的粉絲，購票時要選取B2層票種(NT$7,100)+加購80元福利之選項，僅選擇$7,100票種則無法參加彩排。

演出票價：NT$7,180（VIP）／$7,100／$6,880／$6,280／$5,980／$4,980／$4,580／$3,680／$2,480／$2,280 (全場座席，一人一票，對號入座)

座位圖：

i-dle大巨蛋演唱會座位圖。（圖／KKLIVE Taiwan）

五、研讀購票注意事項

每次搶票最重要的除了當下的速度，就是要提前研讀售票頁面的注意事項，以下為讀者畫重點。

每位KKTIX會員每場限購4張👉注意是每個KKTIX會員，在三個階段加總起來最多就是4張喔。 僅提供「電腦配位」，依實際開放區域為主，恕無法選擇區域👉這次只能選票價，票區是系統分配的！ 付款方式僅限信用卡👉沒有信用卡的請提前跟親友確認能否借刷，不限本人信用卡，但刷卡當下會需要收驗證碼，要確認持卡人能在搶票當下即時回覆喔。 如需退票，須於購買票券後3日內（不含購票日）申請，並將扣除票面金額5%作為手續費。

【搶票SOP】

一、進入購票頁面

第一步進入購票頁面，點擊「立即購票」進入「選擇票種」，點擊想要的票區和張數後，記得勾下方的「我已閱讀...」那行文字，再點擊下一步。

KKTIX搶票技巧：立即購票入口。（圖／截自KKTIX網站）

二、選擇票價和數量

通常KKTIX會開放「自行選位」和「電腦配位」，但i-dle演唱會僅提供「電腦配位」，只能選擇票價，票區會由系統自動配對。

官網原文：僅提供「電腦配位」，依實際開放區域為主，恕無法選擇區域，系統將自動配至選擇票價的最適區域及相連座位，若當下已無相連座位，系統會配符合選擇張數的不相連座位。

另外在系統查詢空位時請耐心等候，千萬不要隨便按重整，如此一來就等於重頭來過，直接被退到隊伍的尾端！

KKTIX搶票技巧：選擇票價與數量。（圖／截自KKTIX網站）

KKTIX搶票技巧：官方會員優先購階段輸入「Membership ID」。（圖／截自KKTIX網站）

三、自行選位小技巧

雖然這次i-dle演唱會用不到，但可留著下次用的選位小技巧。通常自行選位會先幫你排那一區最靠前排的位子，但可能就會在那一排的最邊邊，想要在中間的朋友就需要透過自行選位換位。進入選位頁面可以先透過加購的方式選定想要換的位子，確定該位子進入你右側的購物車後，再刪除原座位（一樣是右側，該座位右上角有叉叉可刪除），如此一來確保不會在更換座位時，既沒搶到想要的新座位，回頭又丟了本來的座位，只能再往後面選。

KKTIX搶票技巧：自行選位小技巧。

四、確認資料

選定票價和數量後，進入確認頁面，一般會自動代入會員資料，所以記得一定要先填寫並確認會員基本資料無誤，這一步驟就不會花時間。

KKTIX搶票技巧：確認購買資料。（圖／截自KKTIX網站）

五、取票方式、付款方式

i-dle演唱會僅開放信用卡付款，請預備好信用卡，並複製好信用卡資訊（卡號、有效日期、卡背面末三碼）。

KKTIX取票方式為全家取票，手續費每筆30元（每筆限4張），請於全家便利商店繳納給櫃檯。活動前7天起開放全家機台取票。

KKTIX搶票技巧：取票方式和付款方式確認。

六、確認訂單、取票時間

付款完成後可至KKTIX官網右上角暱稱點擊下拉選單「訂單」，確認訂單狀態。這次i-dle演唱會演出前7日開放取票，至全家便利商店機台輸入「會員身份證字號」及 「取票號碼」方可取票，手續費每筆30元，列印小白單後至櫃檯繳費，並取得正式票券。

KKTIX搶票技巧：確認訂單狀態。

七、可將活動加入Google日曆提醒

還可以將活動加入Google日曆提醒，避免忘記如此重要的演唱會活動！

KKTIX搶票技巧：加入日曆提醒。

【KKTIX搶票技巧－Check清單】

確認網速、開啟中原標準時間網頁。 最好是用電腦搶，手機為輔。 使用電腦搶票時請盡量只留KKTIX和中原標準時間兩個分頁，用手機搶的話也請先關掉其他視窗。 使用多個裝置、瀏覽器、視窗、分頁有機會導致購票失敗或異常。 可嘗試先清除瀏覽器cookie，據傳可以提升瀏覽器速度，但記得清完之後要重新登入KKTIX官網會員！ 於整點重新整理購票頁面，不要為了搶快在59分就點下去，那就真的輸在起跑點上了！ 所有資料（身分證字號、優先購驗證碼、要刷的信用卡資訊）都要先儲存複製在記事本上，以便快速輸入。 在系統查詢空位時請耐心等候，千萬不要隨便按重整，如此一來就等於重頭來過，直接被退到隊伍的尾端！就算顯示已售完也不要重整，重複按確定、送出，都還有機會撿到釋出的票券。 因為填寫資料的時間是10分鐘，搶票開始後30分鐘通常每10分鐘都會有些票掉出來，有等有機會！

有票噴霧加持！！！

以上就是KKTIX搶票攻略與小技巧，希望能幫助所有想要見到偶像的歌迷和粉絲們，事前準備都完成後，有空可以多上KKTIX網站熟悉動線，偷偷用其他場次練習一下流程，然後多做好事累積買到票的運氣，祝福所有想要票的讀者都能如願以償、心想事成！

