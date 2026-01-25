i17平價款要來了 台積、鴻海、大立光淡季添動能
蘋果2026年第一款智慧手機要來了，業界傳出，蘋果將在2月推出平價款iPhone 17e，搭載A19處理器，定價可能落在599美元（約新台幣1.8萬元），助益台積電（2330）、鴻海（2317）、大立光（3008）與玉晶光（3406）等供應鏈第1季傳統淡季出貨動能。
台積電獨家代工蘋果A系列處理器，並大咬AI紅利，公司預估本季營收達346億美元至358億美元，中間值352億美元，季增約4.4%，再寫單季新高；「雙率」也可望持續攻頂，其中，毛利率估介於63%至65%，營益率估54%至56%，中間值分別季增1.7個百分點與1個百分點。
鴻海目前出貨主力產品雖已轉向AI伺服器，但iPhone組裝仍是重要業績來源之一。鴻海預估，隨著AI伺服器出貨動能持續強勁，本季業績將優於過去五年同期區間的上緣。法人看好，蘋果若在2月發布iPhone 17e，將為鴻海本季營運增添柴火。
鏡頭雙雄大立光、玉晶光雖對本季傳統淡季營運相對保守，仍看好蘋果新機帶來的效益。
大立光董事長林恩平日前坦言，受淡季影響本季產能利用率「比較沒有那麼緊」，但下半年產能已規劃好，可變光圈鏡頭第3季開始出貨。
業界人士指出，蘋果在2025年2月推出平價款iPhone 16e，最快今年2月再推iPhone 17e。
供應鏈透露，iPhone 17e搭載A19處理器，與蘋果絕大多數產品的更新規律一致，新機的核心升級將聚焦在晶片上，上一代iPhone 16e搭載的是A18晶片。
螢幕方面，iPhone 17e的螢幕邊框，將比iPhone 16e更窄，螢幕尺寸預計仍將保持6.1吋。不過，這款新機不會新增ProMotion自適應刷新率和全天候顯示功能。
iPhone 17全系列配備一顆新的前置攝像頭，支援人物居中功能，這款前置攝像頭採用1800萬像素方形感測器，可裁剪為縱向或橫向矩形畫面，使用者無需旋轉手機，就能拍攝不同畫幅的自拍。同時該攝像頭具備人臉追蹤功能，例如當第二人入鏡時，會自動擴大取景範圍。
外觀方面，iPhone 17e有望搭載靈動島，上一代iPhone 16e仍是傳統的瀏海設計。若傳聞屬實，意味瀏海設計將徹底退出iPhone產品線。
