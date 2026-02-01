i17賣超好！蘋果營收創高 財測報喜仍有「這疑慮」

蘋果第一季營收1438億美元，單季營收創新高。（示意圖／翻攝自unsplash）

全球手機大廠蘋果公布2026年會計年度第一季財報，在iPhone 17系列的熱銷帶動下，第一季營收1438億美元，年增16％，單季營收創新高。不過蘋果示警，記憶體短缺價漲的衝擊尚未反映，恐壓縮第二季毛利率。

蘋果表示，iPhone 17系列在第一季帶動主要市場的銷售，紓緩市場對硬體銷售成長停滯的疑慮。對第二季的展望，蘋果預期將成長13至16％，高於分析師所預期的10％，顯示新機仍能維持成長動能。

在與路透社的採訪中，蘋果執行長庫克（Tim Cook）表示：「iPhone 17的需求非常驚人，營收年增23％，創下公司歷史上最高的單季業績。」

談到全球記憶體短缺衝擊消費性電子時，庫克表示記憶體短缺對公司公司預期本季毛利率將「受到更大的衝擊」。他表示，「我們確實持續看到記憶體的市場價格顯著上升，而公司也將持續找尋應對方案。」

這些疑慮使蘋果股價走勢震盪，30日收盤上漲0.46%，報259.48美元，周漲3.2%。今年以來蘋果股價下跌近5%，相較之下，標普500指數同期上漲1.8%。

