IAA與東方線上合作，首度進行「台灣CMO年度大調查」，並將年年推出「CMO調查白皮書」

感謝各界支持，第三屆「IAA CMO Talks 論壇」已於10月22日圓滿落幕，12位來自台灣與國際的CMO講師們同台分享與論壇交流！IAA國際廣告協會台北分會理事長紀緻謙表示：「我們希望能從CMO視角聽到，這些市場做得有聲有色的品牌，他們是如何做到的」！

論壇舉行前，IAA特別與東方線上合作，結合各相關公協會，針對台灣本地CMO進行年度大調查，並發表「2025 CMO調查白皮書」，希望能建立起每年持續進行之可符合在地需求、在地參考、與全球趨勢之年度調查資料發表，以提供全國相關廣告主們參考。紀緻謙充滿期待：「過去只有國外CMO數據，所以我們希望有專屬於台灣行銷主管的調查」，未來也期待每年持續發布，成為業界規劃行銷策略的重要參考。在時間匆忙中，調查對象仍涵蓋各種不同品類與企業規模 ; 感謝東方線上之全力協助，讓本次「2025 CMO調查白皮書」能順利完成，並於論壇當日首度發表。隨函請見本次調查之分析報告，𧫴提供台灣相關企業主、品牌與代理商等與各方有興趣者參考，希望本次調查結果能發揮具市場影響之效果 ; IAA亦將於明年度2026年持續舉辦「CMO年度大調查」，屆時再提前邀請更多企業、品牌以及CMO們參與，特此謝謝!

廣告 廣告

IAA國際廣告協會台北分會持續致力於促進國際級的行銷專業交流，推動本地產業與全球對話接軌。當不同產業CMO，透過IAA創造的交流平台，借鑑彼此經驗，就能跳脫框架思考。舉辦論壇不僅是提供答案，也提供CMO激發更多可能性，共同在AI時代新賽局中，找到品牌致勝之道，從而呼應IAA的全球定位：「The Global Compass of Marketing Communication」！

IAA is exclusively collaborating with iSURVEY (the leading research house) to launch the first-ever <Annual CMO Survey>. This initiative aims to establish an <2025 IAA CMO Survey White Paper> that addresses local needs, local references, and with global trends to be published for reference by advertisers in Taiwan annually. With all the 12 speakers and supporters, the “IAA CMO Talks Forum” is targeting to create the top CMO related brand so as the "CMO Survey White Papers" in Taiwan to extend the IAA positioning: “The Global Compass of Marketing Communication”!

2025 CMO年度大調查：https://reurl.cc/rKxNQE

以上訊息由IAA國際廣告協會台北分會提供