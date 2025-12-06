IAEA：車諾比核電廠安全防護罩受損

聯合國核子監督機構5日表示，烏克蘭車諾比核電廠(Chornobyl)的防護罩由於在無人機攻擊中受損，無法再執行主要的安全功能。

國際原子能總署(IAEA)表示，在上週針對這個2019年完工的鋼鐵製安全圍阻體(Safe Confinement)進行檢查時，發現2月無人機攻擊造成的影響已經造成結構的損害。打造這個防護罩是為了限制1986年核災產生的放射性物質釋放到環境中。

國際原子能總署葛羅西(Rafael Grossi)發表聲明說，檢查任務證實了這項防護結構已經喪失它的主要安全功能，包括限制外洩的能力，但也發現承重結構或監測系統並未遭到永久性損壞。

葛羅西表示，雖然已經進行了修復，但為了避免進一步的損害並確保長期的核安，全面的整修仍然不可或缺。

這個聯合國組織在2月14日通報，烏克蘭當局表示，一架攜帶高爆裂性彈頭的無人機擊中車諾比核電廠，引發了火災並損壞了4號反應爐週遭的防護層。4號反應爐是在1986年的核災事故中被摧毀。

聯合國2月表示，輻射程度仍保持正常穩定，沒有輻射外洩的通報。

烏克蘭當局表示，這架無人機是來自俄羅斯。莫斯科則否認攻擊這座核電廠。(編輯：陳文蔚)