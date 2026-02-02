「IAPS AWARD」第十二屆揭曉 台灣新創攜手Deep Tech、AI、智慧醫療閃耀全球
（觀傳媒編輯中心)【記者郭嘉／綜合報導】國立陽明交通大學產業加速器中心（IAPS）於20日晚間舉辦「2025 12th IAPS Award Ceremony」。獲獎的七家新創團隊展現了台灣在Deep Tech的深厚實力。樺康智雲以BIM與數位孿生技術實現建築全生命週期的綠色管理，助企業衝刺碳中和；滙嘉健康憑藉非侵入式光纖感測，為醫療體系提供無電磁波的精準生理監控。在數位轉型與基礎設施上，康斯特科技以Glows.ai雲平台提供頂級GPU算力後盾；超妡科技則透過AI自動化轉播與即時精華引擎，釋放賽事IP商業價值；禾樂映像利用AI演算法標準化美學影像，革新攝影產業體驗。此外，拚願科技深耕國產高解析雷達技術，構築智慧感知防線；富據智能則以AI影像感知重新定義場館安全，兼顧運動紀錄與風險預警。這七家團隊成功將AI與感測技術轉化為實質生產力，成為台灣接軌國際市場的創新引擎。
本次典禮亦展現了陽明交大 IAPS產業加速器中心強大的跨域整合能力，由陽明交大校長林奇宏、產創長暨IAPS主任黃經堯領軍，出席貴賓陣容堅強。校方代表包括副校長鄭子豪與蔚順華，以及 IAPS 執行長林伯恒。政府單位亦高度重視，運動部次長黃啟煌、經濟部中小及新創企業署署長李冠志、國科會產學及園區業務處處長林德生、科管局投資組組長李淑美、運動部國際事務司副司長許秀玲皆親臨現場，共同見證並表達對台灣新創發展的支持。
關於 IAPS 與陽明交大產學共創處：建構創新型經濟生態系
國立陽明交通大學產業加速器中心（IAPS）整合於於陽明交大產學共創處（Office of Industry-Academia CoCreation, OIAC）成為其業務中心之一。產學共創處以推動「以終為始」的產學規劃為願景，整合校內國際產學中心、創新創業中心及智權管理中心等量能，建構出由「陽明交大」主導的創新生態系統。作為 OIAC 旗下的策略核心，IAPS 成立於 2013 年，是台灣首家由大學成立的科技導向加速器。
IAPS 憑藉產學共創處深厚的學研底蘊、校友網絡等投資量能優勢，致力於推動早期科技新創成長。其核心服務涵蓋匯聚產學頂尖專家的業師輔導、精準對接資本市場的投融資媒合，以及協助指標企業引進創新科技的企業創新服務。此外，IAPS 攜手如日本創育機構Startup Go!Go!、日本福岡種子輪投資基金GxPartner、新加坡Black Storm Consulting等國際夥伴，協助新創跨足東亞、東南亞與歐洲市場，實踐兼具深度與廣度的全球戰略佈局。
表彰七大潛力新創 展現Deep Tech實力
晚宴重頭戲為「2025 IAPS Award」頒獎典禮，獲獎團隊代表展現了台灣新創在硬核技術（Deep Tech）上的深厚 Know-how。樺康智雲以 BIM+AIoT 技術深耕節能市場，其 「智慧建築雲端管理平台」 與 「數位孿生 (Digital Twin)」 技術讓其雲端管理平台能精準預測建築能耗並進行自動化調整，從設計到營運提供一條龍的綠色管理，這不僅是技術的革新，更是協助企業達成碳中和目標的綠色數位轉型利器。
滙嘉健康致力於打造「無感、安全、高效」的健康監控網。透過 非侵入式光纖感測，能在不穿戴、不改變使用者習慣的情況下，即時獲取呼吸、心率及睡眠品質。這項創新應用不僅有效降低護理人員的巡檢負擔，更因其無電磁波特性，成為新生兒與高齡者安全監測的首選技術，目前已深耕全球多家指標性醫療院所。
超妡科技 (Spot) 讓每一場賽事都具備職業級的視聽震撼！透過 AI 全自動轉播與即時精華引擎，企業與科研機構能以極低門檻啟動高品質賽事導播。從球場動態捕捉到即時數據分析，超妡科技打破了昂貴預算的束縛，協助合作夥伴在直播過程中即時發布爆發性的短影音內容，全面釋放賽事 IP 的商業價值。
康斯特科技(Konst)專為企業打造最強大的 AI 後盾，提供頂級 GPU 超級運算資源與 Glows.ai 一站式雲平台，涵蓋租賃、託管到私有雲建置。康斯特透過靈活的技術支援，打破高昂成本與複雜技術的壁壘，讓每一間機構都能以最快速度接入 AI 核心能量，啟動數位轉型的新引擎。
禾樂映像(Holo+Face)將視覺辨識延伸至產線自動化與新零售美學影像，利用先進 AI 演算法革新人像攝影產業。我們解決了傳統修圖耗時、品質不一的痛點，實現了「當日拍攝、快速取件」的高效服務，讓每一張證件照都具備職業攝影師的專業水準。禾樂映像不僅是台灣韓式證件照的領導品牌，更是 AI 視覺辨識走進大眾生活、優化零售體驗的成功實踐者。
拚願科技(Paramtek)致力於建構台灣自主的雷達技術價值鏈。我們專注於研發 「台灣製造」的高解析度雷達系統，核心產品涵蓋應用於無人機的主動式多功能雷達，以及用於關鍵基礎設施監測的便攜式偵蒐雷達。秉持「感知目標，守護所愛」的願景，拚願科技提供從硬體設計到信號處理演算的高度客製化服務，以智慧感知技術築起安全防線，展現本土研發的強韌實力。
富據智能(Fortune AI)結合 AI 智慧與攝影設備，以「AI 影像感知」重新定義智慧場館的安全標準。我們的核心技術能無縫整合現有攝影設備，提供兼具娛樂紀錄與風險偵測的雙重服務。在提升運動體驗的同時，透過即時溺水預警與行為分析，協助管理者降低營運風險並優化人力效率。從室內泳池到開放水域，富據智能以卓越的運算架構，將數據轉化為實質的保護力，守護每一位運動愛好者的安全。
深耕產業生態 助力新創躍向國際
IAPS 自成立以來，成功打造跨國、跨產業合作的創業生態系統，2026「IAPS AWARD」將邁入第十三屆，已經協助超過 1,200 家國內外科技新創企業，促成投資、串連產業合作夥伴，並成功拓展國際市場。橫跨商業模式、產品規劃、行銷、供應鏈與財務管理等領域，IAPS 都提供了成熟且全面的輔導機制，為新創團隊的最佳推手，助力企業在競爭激烈的市場中迅速成長。同時，IAPS 不僅做為政府新創政策的長期重要合作夥伴，更將建立國際戰略合作，實現創新型經濟，一起為世界做出實質貢獻。
