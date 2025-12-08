IBM推動雲端策略 傳砸3427億收購Confluent

（中央社紐約7日綜合外電報導）國際商業機器公司（IBM）正與數據基礎設施公司Confluent進行協商，擬以110億美元（約新台幣3427億）收購對方。市場雲端需求日益成長下，IBM此舉旨在提升公司服務能力。

綜合路透社與華爾街日報，IBM收購Confluent的交易最快可能就在明天公布。

Confluent是一個開源平台，它提供的技術能協助管理大型人工智慧（AI）模型中所使用的即時資料流，範圍涵蓋銀行交易和網站點擊等。

收購Confluent將是IBM近年來最大一筆交易，因為IBM正以人工智慧為中心，重新定位其業務發展。

截至12月5日，Confluent市值約為80億美元，而IBM的市值約為2900億美元。

Confluent與IBM均未在正常工作時間內，立即回覆置評請求。

路透社10月曾報導Confluent正考慮出售，潛在買家出現後，公司已委託一家投資銀行負責處理相關流程。

IBM在10月公布其核心雲端軟體業務成長趨緩後，投資人變得較為謹慎，擔憂公司是否能維持成長。分析師表示，IBM需要更強勁的軟體表現，才能維持整體成長。

去年，IBM以64億美元收購HashiCorp擴展其雲端產品，希望滿足由人工智慧發展所推動的成長需求。

IBM近年在執行長克利希納（Arvind Krishna）領導下，更加專注軟體領域，希望能受惠於雲端服務支出成長的機會。

克利希納近期指出，IBM已利用人工智慧（特別是人工智慧助理）取代數百名人資部門員工，以利招募更多程式設計師與銷售人員。

IBM第3季營收成長，主要受惠於諮詢業務成長超出預期。公司11月份也宣布，將在年底前裁員數千人，加入其他科技企業行列，重新定位在AI時代的發展方向。

另一方面，IBM一直在與Google、微軟（Microsoft）以及許多新創公司競爭，致力打造效能超越傳統電腦的強大電腦，它正研發量子晶片集群，預計未來5年內可實現大規模運算。（編譯：屈享平）1141208