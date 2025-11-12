IBM製Loon量子晶片 達成2029前打造量子電腦里程碑
（中央社舊金山12日綜合外電報導）IBM今天宣布，公司已製造一款名為Loon的實驗性量子運算晶片，展示在2029年前打造實用量子電腦的重要里程碑。
路透社報導，量子電腦有朝一日可能解決傳統電腦需耗時數千年的難題，但由於量子力學本質帶來的不確定性，這類晶片很容易產生錯誤。
如何修正這些錯誤，是包括Alphabet旗下的Google、亞馬遜等科技巨頭與IBM一同追逐量子電腦的關鍵焦點。2021年，IBM提出一種新的錯誤修正方式：將用於提升手機訊號的演算法改編到量子計算，並結合量子晶片與傳統運算晶片來執行。
研究機構顧能公司（Gartner）副總裁暨分析師霍瓦特（Mark Horvath）接受路透訪問時表示，IBM這項想法的缺點在於量子晶片的製造將更加困難，因為除了必須包含「量子位元」（qubits）這個基礎元件，還要加入量子位元之間的新型量子連結。
霍瓦特說：「這真的非常聰明。現在他們真的把這套設計做進晶片，實在非常令人興奮。」
IBM研究部門主管暨IBM院士甘柏塔（Jay Gambetta）表示，取得這項突破的關鍵，在於位於紐約的奧爾巴尼奈米科技綜合園區（Albany NanoTech Complex），該處具備全球最先進的半導體製造設備。
Loon目前仍處於初期階段，IBM未透露外部人士何時能進行測試。不過，IBM今天同時宣布，另一款名為Nighthawk的晶片將於今年底對外開放。
IBM預期，Nighthawk明年底前有望在某些任務上超越傳統電腦，並正聯合多家新創企業及研究人員，共享其原始碼，讓外界能共同檢驗相關成果。
甘柏塔告訴路透：「我們有信心將出現許多量子優勢的案例。但我們希望從頭條新聞和學術論文走向實際，打造一個任何人都能提交程式碼並由社群實測的環境，最終讓最佳解決方案脫穎而出。」（編譯：陳政一）1141112
