IBM轉型關鍵推手！「藍色巨人」改革者 葛斯納辭世享壽83歲

葛斯納在紐約記者會上宣布接掌IBM，當時公司正處低潮。（圖／達志／美聯社，下同）

美國科技業重量級領導人、國際商業機器公司（IBM）前董事長暨執行長路易斯·維·葛斯納（Louis V. Gerstner Jr.）於12月28日辭世，享壽83歲。IBM董事長暨執行長阿文德·克里希納（Arvind Krishna）於29日透過內部郵件向員工證實此訊，並讚揚葛斯納在IBM關鍵時刻的領導扭轉了公司命運。

葛斯納主導IBM從硬體製造商轉型為整合服務企業，被譽為扭轉「藍色巨人」命運的關鍵推手。

根據《路透社》和《紐約郵報》等外媒報導，葛斯納自1993年起擔任IBM董事長兼執行長，任內至2002年。彼時，公司面臨營運困境與競爭壓力，尤其在個人電腦、企業服務與伺服器領域，微軟（Microsoft）、昇陽（Sun Microsystems）等對手快速崛起，讓過去以大型主機稱霸的IBM遭遇前所未有的挑戰。這段期間，IBM一度陷入是否應該分拆或重組的激烈討論。

在接掌IBM前，葛斯納曾任美國運通（American Express）總裁與RJR納貝斯克（RJR Nabisco）執行長，也曾任顧問公司麥肯錫（McKinsey）高層。他是IBM成立以來首位外界延攬的最高領導人，跳脫工程師或傳統技術管理層的典型背景，外界一度質疑此人選是否合適。

葛斯納接任後立即展開企業重整。他果斷否決了IBM內部關於分拆為多家「小藍」（專注晶片、軟體等獨立業務單位）的規劃，認為市場不需要各自為政的小技術，而是整合式解決方案與端對端服務。克里希納在信中回憶，「Lou當年抵達IBM時，公司前途確實不明朗……他並非回顧過去，而是不斷聚焦於客戶未來真正需要什麼。」他指出，葛斯納的判斷是公司存續的關鍵。

葛斯納也曾公開表示：「此時IBM最不需要的是願景。」他認為首要任務是恢復獲利、提升客戶服務，而非空談遠景。結果證明他的策略奏效，在優化營運、削減成本、出售資產、回購庫藏股的同時，重振企業實力。IBM股價在他任內飆升逾八倍，公司逐漸從虧損邊緣回到市場競爭中心。

在其領導下，IBM也放棄原本計畫用以挑戰微軟的OS/2作業系統，轉而投注資源發展更具競爭力的企業服務與解決方案。這些戰略抉擇使IBM從純科技硬體商逐步轉型為軟體與企業服務並重的科技巨擘。

2002年退休後，葛斯納擔任凱雷集團（Carlyle Group）董事長至2008年，並在多家公司擔任董事，包括《紐約時報》（The New York Times）、美國運通、AT&T與卡特彼勒（Caterpillar）等。他亦著有回憶錄《誰說大象不能跳舞》（Who Says Elephants Can’t Dance?），回顧自己如何扭轉IBM局勢。

葛斯納不僅在企業界留下深刻印記，亦熱衷教育與慈善。他曾推動IBM技術進入美國公立學校，並成立「葛斯納慈善基金會」（Gerstner Philanthropies），投入生物醫學研究、教育創新與社會服務等公益領域。

克里希納在信中補充，「Lou是一位直率的領導者，他不僅要求準備周全，也勇於挑戰舊有假設。他既能兼顧眼前任務，也同時著眼長期創新，留下了令人難忘的貢獻。」這位引領IBM走出低潮的關鍵人物，無疑在科技企業歷史上刻下深刻篇章。

